El DT campeón que sonó para Boca habló del rumor del interés de Riquelme: “No me han…”

"Yo estoy convencido a quien quiero, no lo voy a decir". Así confesó el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme que tiene en mente quién quiere que sea el entrenador en 2024, en caso de que se imponga en las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre.

El entrenador llegará para reemplazar a Mariano Herrón, cuyo interinato, según fue ratificado, tiene fecha de caducidad el mes que viene. Luego de la salida de Jorge Almirón, fueron muchos los nombres que comenzaron a circular, algunos respaldados en un supuesto interés por parte de Riquelme. Si bien no se sabe de quién se trata, uno de los candidatos (ya descartado) supo ser Luis Zubeldía.

Luis Zubeldía interesaba en Boca. (Foto: @LDU_Oficial)

El argentino dirige actualmente la Liga Deportiva Universitaria de Quito y viene de coronarse campeón en la Copa Sudamericana. Además, está disputando la chance de jugar la definición de la LigaPro 2023, contra Independiente del Valle. A pesar de un inicio con dudas, finalmente se ganó la confianza del club, cuya dirigencia piensa renovarle el contrato que vence el mes que viene.

Mientras se negocia su continuidad, el rumor sobre un supuesto interés de Riquelme estalló y Zubeldía se refirió a eso este jueves, en el marco de una entrevista con el programa Un buen Momento, por Radio La Red. "No me han llamado de Boca, no pasa nada. Si todo va bien me quedo en Ecuador, hay que ver cómo cerramos todo", dijo.

De hecho, el interés de Boca no fue el único que llegó a oídos de Zubeldía desde Argentina en el último tiempo. Sucede que tras la partida de Fernando Gago, Racing también busca entrenador con tranquilidad mientras se desencadena el interinato de la dupla Grazzini-Videla. La dirigencia se comunicó con el ex Lanús para tener un segundo ciclo en la Academia pero la respuesta también fue negativa.