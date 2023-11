Qué dijo Diego Martínez, DT de Huracán, del rumor de un interés de Riquelme para llevarlo a Boca: “Esta situación ya me…”

Boca terminará la temporada con un entrenador interino, Mariano Herrón, quien se hizo cargo del plantel tras la salida de Jorge Almirón luego de perder la final de la Copa Libertadores con Fluminense. Ante esto, la danza de nombres es extensa aunque Juan Román Riquelme expresó que tiene decidido quién será en caso que gane las elecciones.

Riquelme elogió el trabajo de Diego Martínez.

En la entrevista que brindó apenas finalizado el duelo que marcó la eliminación de la Copa Argentina ante Estudiantes, el candidato a presidente habló sobre un DT que ya estuvo en su radar, Diego Martínez. "Lo ha hecho bien en Huracán. Hay muchos entrenadores que me gustan", expresó.

Estos dichos tomaron repercusión y aparecieron declaraciones del DT que hizo al medio El Ojo de Huracán: "Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo. Mi representante sabe que no me tiene que decir nada. A mí no me llama nadie ni tiene que llamarme nadie".

Su contrato finaliza recién en julio del 2024, época en la que Boca debería tener a su flamante DT, y ya se involucró en algunas decisiones que mejorarán la infraestructura y el fútbol del club. Por ejemplo, lo incorporaron a la diagramación de un nuevo gimnasio que se está construyendo en el predio de entrenamiento La Quemita para uso exclusivo del plantel de Primera.