Cheche Sánchez deberá volver a operarse tras la "patada" de Marcelo

El mendocino Luciano Sánchez estaba viviendo uno de sus sueños al disputar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors frente a un rival como el Fluminense. Sin embargo, las esperanzas del defensor se derrumbaron en el choque de ida de los octavos de final cuando Marcelo, histórico lateral del Real Madrid, lo pisó involuntariamente y le terminó provocando una luxación traumática de rodilla izquierda.

Tres meses más tarde de lo acontecido en la cancha de Argentinos Juniors, Sánchez volverá a ser intervenido quirúrgicamente como parte de un proceso que ya estaba pactado junto al cuerpo médico de los Bichos de la Paternal. Al respecto, el club Rojiblanco envió un comunicado a través de sus redes sociales que afirma: "El sábado 25/11 se realizará el segundo tiempo quirúrgico de Luciano Sánchez, por causa de la luxación de rodilla izquierda. En este tiempo quirúrgico se realizará plástica de ligamento cruzado anterior y posterior, a cargo del Dpto. Médico de nuestra Institución".

Antes de su operación, el ex Independiente Rivadavia dialogó con el medio partidario Argentinos y su Gente y comentó al respecto: "La recuperación viene muy bien, en este tiempo entre la primera operación y esta gané flexibilidad, fuerza y movilidad. Pero como no se podía hacer todo en la misma operación, se sabía que iban a ser dos. En esta parte me toca que me operen los ligamentos cruzados. Pero viene todo más que bien y estoy contento por eso".

Además, Luciano Sánchez recordó el duelo ante el elenco que se terminó consagrando campeón de la Copa Libertadores tras ganarle la final a Boca por 2-1 en el Maracaná: "Trato de no pensar en la lesión, sentía que veníamos jugando muy bien, haciendo un partidazo. Sentíamos que si seguíamos así tenía mucha fe. Después lo veía en la final y pensaba que podíamos haber estado nosotros. Pero los chicos dejaron todo y se pueden quedar tranquilos".

Por último, el oriundo de Guaymallén destacó que su recuperación avanza correctamente y se mostró optimista: "Sé que es un proceso largo, pienso en el corto plazo y tengo fe que pronto voy a estar en la cancha de nuevo corriendo y disfrutando".