Godoy Cruz confirmó la venta de entradas para público neutral: cuándo y dónde comprarlas

Boca jugará su última ficha para intentar asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Luego de quedar fuera de la Copa Argentina, donde perdió ante Estudiantes de La Plata en semifinales, al Xeneize solamente le queda la Tabla Anual como trampolín para buscar su clasificación.

La tarea no es sencilla para el equipo de Mariano Herrón. Como primera medida el Xeneize deberá vencer a Godoy Cruz en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional. Pero eso no es todo, ya que al no depender de sí mismo estará pendiente a lo que suceda en otras canchas (Rosario Central, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo).

Godoy Cruz informó los detalles de la venta de entradas.

La buena noticia para el mundo Boca es que para el último partido del año, que será el domingo a las 21.30 en el estadio Malvinas de Mendoza, podrá contar con la presencia y el apoyo de sus hinchas, que suelen decir presente en grandes cantidades cada vez que su equipo visita Mendoza.

En las últimas horas Godoy Cruz dio a conocer, a través de sus canales oficiales de comunicación, que habrá venta para el llamado "público neutral". Las mismas podrán ser adquiridas tanto de manera presencial como de forma online.

Aquellos hinchas de Boca que deseen asistir al estadio mundialista podrán comprar sus entradas online ingresando a bodegueros.ar/eventos a partir de este viernes a las 16. La venta presencial, que tendrá lugar en la boletería de la playa oficial del Malvinas Argentinas, se desarrollará el sábado de 10 a 17.