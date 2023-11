La fuerte crítica de Djokovic contra los organizadores de la Copa Davis: "Nadie se ha..."

Novak Djokovic es la voz cantante y más activa en la elite del tenis mundial. Su condición de mejor del mundo no le prohibe arremangarse y meterse en el barro de las polémicas, como en la confección del calendario, los pagos a los jugadores fuera del Top 100 y, ahora, el formato de la Copa Davis. En la previa al debut de Serbia en los cuartos de final, el GOAT criticó la actual modalidad del histórico certamen de países.

En conferencia de prensa, la máxima figura del tenis señaló algunos errores que considera que la ITF, ente organizador del torneo, debe tener en cuenta para el futuro: "Sé que ha habido mucho debate acerca de este tema. Sé que hubo muchas críticas cuando Kosmos [empresa de Gerard Piqué] cambió el formato [...] Personalmente no tengo en mi mente un formato perfecto, pero sí creo que es importante tener estos debates con los jugadores y con los equipos de la Copa Davis, que no se hagan a puerta cerrada. Creo que todos deberíamos tener algo que decir, porque hasta ahora nadie de la ITF se ha comunicado con nosotros", disparó.

Además, Djokovic, que busca su segunda Davis con Serbia, remarcó que los países deberían tener la oportunidad de ver a sus equipos e ídolos, como sucedía hasta 2018: "El hecho de que llevemos muchos años sin jugar en Serbia no es bueno, no le damos la oportunidad a la gente de Serbia de vernos jugar, sobre todo a los más jóvenes. Además, creo que una eliminatoria en casa ayuda a la Federación", expresó.

Djokovic, preparado para ganar su segunda Copa Davis.

"Seguramente todos tengamos diferentes opiniones, pero creo que las eliminatorias en casa y fuera de casa es algo que ha hecho famosa a la Copa Davis. Ahora, darle a un país la posibilidad de organizar las Finales durante cinco años seguidos... es demasiado, en mi opinión", afirmó. Claro, España fue sede de las últimas cuatro ediciones del cuadro final de ocho equipos: dos en Madrid y dos en Málaga.

Finalmente, Djokovic le recordó a los organizadores la importancia de acercar el tenis a la mayor cantidad de países posibles: "El torneo tiene que viajar. Es una competición que se juega a nivel global. Siento que si vamos a tener una Final Four o una Final Eight, debería viajar cada año, no quedarse en un lugar durante más de un año", concluyó.