La decisión de Tadeo Allende que puede arruinar los planes de Godoy Cruz

Godoy Cruz está a solo un partido de entrar nuevamente en una Copa Libertadores. Boca Juniors es el escollo que lo distancia de clasificar por quinta vez consecutiva al máximo torneo continental y el Tomba se juega sus deseos en el mano a mano con el Xeneixe el próximo domingo desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas.

El factor que nadie tenía en cuenta se llama Tadeo Allende. El delantero, una de las figuras del elenco del Gato, viajó a Europa de manera imprevista en la antesala del partido con Sarmiento en Junín y rompió con la calma. Esa decisión no sentó bien en el cuerpo técnico, que ahora tiene una encrucijada a resolver: ¿Juega o no con Boca Juniors?

El Gato piensa en un Allende suplente.

Todo hace indicar que Allende será suplente en el partido más importante del año. Oldrá respetará su decisión de multarlo con la suplencia pero ese tirón de orejas complica el futuro del Tomba. Allende es una de la grandes, sino la gran figura del equipo. Ganó confianza y se convirtió en una pieza clave que es respaldada por la estadística: 4 goles en 12 partidos en la actual Copa de la Liga más otros 6 gritos en Liga Profesional.

El tema es que su decisión, personal por donde se la mire, atenta en forma directa contra el objetivo de Godoy Cruz. Que Allende esté en el banco de suplentes el domingo es pura y exclusivamente por su viaje, porque si ese sellado en su pasaporte no hubiese existido, su lugar en el once sería una obviedad. Barrea intentará disimular su ausencia pero la baja es más que sensible en un ataque que había encontrado en él, López Muñoz y Conechny un tridente letal.

Oldrá deja afuera de la baraja a su as de espada por un motivo de fuerza mayor cuando todavía falta un punto para llegar a las 15 buenas y cantar victoria. Por su nivel , Allende se irá rumbo al exterior la próxima temporada. Por su decisión, el Tomba puede quedar en sala de espera.