La tajante respuesta de Scaloni sobre la posibilidad de dejar a Brasil en repechaje: “Jugaremos y…”

La Selección argentina tendrá la posibilidad este martes de equilibrar el historial ante Brasil cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que la Verdeamarelha supera por un partido a la Albiceleste (42-41 y 26 empates).

Esto tiene que ver con el combinado que conduce Fernando Diniz llega con un irregular presente, muchas bajas, y hasta podría quedar en repechaje si cae esta noche, algo sobre lo que fue consultado Lionel Scaloni quien fue tajante y evitó entrar en alguna polémica: "Ni lo pensamos. Nosotros jugamos por nosotros".

Brasil y Argentina jugarán esta noche en el Maracaná.

"No pensamos en lo que pasaría con el rival. No es de un buen pensamiento. Jugaremos el partido y en base al resultado veremos, pero no pensamos en eso", respondió y agregó: "Es relativo decir que viene golpeado. Desde el juego no es tan así: creo que con Colombia hizo un gran partido hasta el minuto 76, el resultado es un poco engañoso".

"Tiene buen nivel. Son selecciones grandes que, vengan como vengan, tienen que salir a ganar, a hacer su partido. No va a cambiar el momento del equipo. Me parece que su entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar: nunca se sabe si es bueno o malo el momento. En el fútbol todo es posible, es Brasil y sabemos lo que hay", cerró.

La selección dirigida por Fernando Diniz quedará en repechaje pierde por primera vez en su historia como local por Eliminatorias y se dan otros resultados: de Ecuador-Chile en Quito deberá salir un ganador (ambos tienen cinco puntos) y Paraguay (cinco unidades) tendrá que vencer a Colombia en Asunción.