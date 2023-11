La tremenda sentencia de Scaloni sobre la Uruguay de Bielsa, antes de visitar a Brasil: “Es difícil que haya…”

La Selección argentina sufrió un duro traspié en la Bombonera, pero rápidamente tendrá oportunidad de levantarse. La ocasión no podría ser mejor, ya que enfrente estará Brasil y nada menos que en el Maracaná. Sin embargo, Lionel Scaloni advirtió que es difícil que un rival de los campeones del mundo pueda repetir lo que hizo la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa.

En conferencia de prensa, el DT albiceleste no quiso bajarle el precio al Scratch, que sacó un punto de los últimos nueve. No obstante, volvió a destacar lo hecho por la Celeste en la derrota por 2-0: "Es difícil que haya otro equipo que nos juegue de la manera que jugó Uruguay. Hay que reconocer lo que hicieron y que nosotros no hicimos un buen partido, pero no dejamos de creer", señaló.

Por otra parte, Scaloni agregó más análisis de la caída ante el equipo del Loco, escolta de Argentina en las Eliminatorias: "Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Debemos recuperarnos rápidamente. Más allá de perder y de no hacer un buen partido, el equipo compitió y eso me deja tranquilo".

Al ser consultado por el partido ante el eterno rival, el técnico campeón del mundo no quiso minimizar a Brasil, que viene en capa caída y con bajas de mucho peso: "El partido con Brasil tiene un condimento especial porque es un clásico y se jugará en su cancha", expresó.

"Ya analizamos el partido ante Uruguay y ahora pensamos en el siguiente. Debemos seguir trabajando de la misma manera. El equipo lo tengo definido, pero aún no se lo comuniqué a los futbolistas. Haremos algún pequeño cambio", advirtió sobre el clásico ante los brasileños este martes a las 21:30 horas.