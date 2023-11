La tremenda arenga de Deschamps a los jugadores de Francia, en el entretiempo del 14-0 a Gibraltar

La Selección de Francia ya logró el objetivo de clasificarse a la Eurocopa 2024, tras imponerse en el grupo B de las Clasificatorias. SIn embargo, sostiene el nivel competitivo que la llevó a ser subcampeona del mundo. Este sábado, venció a Gibraltar por ¡14 a 0!, en el marco de la novena fecha.

La clara muestra de poderío de los galos ante la Selección más débil del grupo motivó una serie de records alcanzados por los futbolistas dirigidos por

Con el cierre del partido, que se consolidó como la victoria más abultada de la historia de la Selección de Francia, el entrenador Didier Deschamps declaró: "Ganamos con estilo y lo hicimos muy bien. 14 goles no están mal". Lo hizo dando muestras de tranquilidad, la que no tuvo 50 minutos antes, cuando apeló de manera efusiva a que los jugadores no se relajen.

Mirá el video

El equipo se fue al descanso ya goleando 7 a 0. Cuando llegaron al vestuario, el DT los felicitó pero les exigió respetar al rival de la mejor manera posible: exigiéndose al máximo nuevamente. La arenga en el entretiempo fue filmada y viralizada en las redes. En él se muestra la frase que usó Deschamps para motivarlos: "Siempre que podamos, marquemos. Quiero la misma determinación de todos. No se contengan, muchachos".

Luego, les recordó leyendo un papel que el récord histórico de goleadas de Francia era de 10-0 (contra Azerbaiyán en 1995). "Ustedes pueden superarlo", los desafió. Los jugadores respondieron anotando siete goles más.

Además, del histórico récord, con el hattrick de Mbappé, el delantero alcanzó los 300 goles en su carrera (con 24 años) y se ubicó tercero en la tabla de máximos anotadores (superando a Griezmann) del seleccionado, con 46 tantos. Está detrás de Thierry Henry (51) y Olivier Giroud, que tenía 55 y en la misma goleada amplió la ventaja a 56. También el joven de 17 años, Warren Zaire-Emery, se convirtió en el más prematuro en anotar un gol desde la década del 20'.