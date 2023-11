Felipe Melo explicó el motivo por el que Argentina ganó la Copa América: "Salieron contentos ustedes, pero no..."

Felipe Melo, quien el pasado 4 de noviembre ganó la tercera Copa Libertadores de su carrera como profesional, dijo presente ante los micrófonos de TyC Sports y palpitó la previa de lo que será el Brasil-Argentina que se disputará este martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El mediocampista, que se encuentra haciendo las veces de defensor central, habló del clásico sudamericano que se disputará este martes a partir de las 21.30 (hora de Argentina). El hombre de 40 años se mostró confiado y, además, resaltó la figura de Lionel Messi como uno de los mejores de la historia.

Mirá el video

Sobre el clásico de este martes, Felipe Melo manifestó: "Mañana en el Brasil-Argentina nosotros salimos contentos. Y si no salimos contentos, salimos tristes, ja. Yo soy brasileño, si no estoy seguro de que Brasil va a ganar... ¿qué voy a hacer yo? La última salieron contentos ustedes, pero no había hinchada, el Maracaná estaba vacío".

"Ahora tenemos la hinchada de Brasil, tenemos a Fernando Diniz, tenemos a André, a Nino, a grandísimos jugadores y vamos a ganar", añadió quien, con la camiseta de la Selección de Brasil, supo dar la vuelta en la Copa Confederaciones 2009, disputada en Sudáfrica.

Para finalizar, Felipe Melo no escatimó en elogios sobre la figura de Lionel Messi: "Brasil juega contra el campeón del mundo y a parte tienen a Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia con Pelé y con Maradona. Messi no tiene la velocidad que tenía hace unos años, pero tiene mucha más visión de juego. Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, es una cosa de locos, es impresionante".