El fuerte cruce de Mariano Closs con Luciana Rubinska tras la victoria de Milei: "A mí nadie me dice..."

El triunfo de Javier Milei en el balotaje de las elecciones presidenciales de Argentina no dejó exento a nadie y hasta algunos programas futboleros de televisión hablaron sobre el tema. Luego de un domingo de actividad cívica, Mariano Closs abrió la semana de ESPN F12 con fuertes frases sobre los comicios y mantuvo un cruce con Luciana Rubinska, panelista del ciclo y conductora en C5N.

Mirá los videos

Apenas comenzó el programa, el relator y conductor dejó en claro que la victoria de La Libertad Avanza y la asunción de Milei no iba a pasar desapercibida: "Buen mediodía, día lunes... Lunes muy especial después de la jornada de ayer... ¿Cómo les va a todos? [...] Era más lindo el programa sin la apertura, la antesala, lo que fue encontrarnos por acá. Hablamos de la Selección, hablamos mucho de Argentina, muchísimo", señaló con ironía, en referencia a que la previa al aire había estado picante a raíz de la charla política entre los integrantes del programa.

"La dignidad del pueblo argentino me gustó [...] La gente vota desde su convencimiento, sin que nadie haga campañas de nada. A la gente no le hace falta consumir televisión, lectura, spots ni nada; la gente tiene convicción", soltó el relator. Y tras unos segundos de cese al fuego, llegó el cruce con Rubinska.

Al retomar el tema, Closs dejó una fuertísima frase, aunque sin levantar el tono de la discusión: "La gente se cansó y dijo 'es por acá'. Para mí, desde mi lugar chiquito, el periodismo tiene que replantearse un montón de situaciones. Debe ser difícil pertenecer a medios en los que te tienen que ir guiando... listo, después cada uno tendrá su convicción", soltó, en unas palabras que explotaron como una bomba.

Rápidamente, Rubinska, quien estuvo a cargo de la conducción de la cobertura de las elecciones de C5N, recogió el guante y le respondió a su conductor: "En el periodismo deportivo pasa lo mismo. Es mucho más amplio. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, te digo por mi caso personal. Sabés que forma parte de intereses que exceden, yo te puedo hablar por mí y te puedo decir que a mi nadie me dice lo que tengo que decir y digo lo que pienso. Lo intento hacerlo con información, serenidad y conciencia de lo que se está viviendo", replicó, en clara mención implícita a su trabajo en C5N.

Mientras tanto, Closs retrucó: "Yo tengo mis convicciones. El día que me bajen línea, me voy. No es mi personalidad, no lo aceptaría". Luego, todo se disolvió con algunas bromas y la conexión con las elecciones en Boca, pero el ida y vuelta entre los periodistas de ESPN quedó a la vista de todos.