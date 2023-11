La tajante frase de Almendra sobre Boca y la final de la Libertadores: “Les deseo…”

Luego del empate que Racing consiguió ante Defensa en el cierre de la una fecha de la Copa de la Liga, Agustín Almendra fue consultado por la final de la Copa Libertadores que jugará Boca el próximo fin de semana. El exfutbolista xeneize, que tuvo varios cruces con Darío Benedetto tiempo atrás, fue claro y cauto al momento de dar su opinión.

"Mucha opinión no, porque yo estoy en Racing. Les deseo lo mejor a mis excompañeros y muchísima suerte", expresó después de tanto ruido y polémica. Sobre su presente en la Academia, agregó: "Me siento mejor, aunque no es sencillo volver después de dos años sin jugar".

El mediocampista fue separado del plantel de Boca en febrero de 2022 después de que protagonizara una discusión con Sebastián Battaglia, en el medio de un entrenamiento. Era titular y uno de los puntos altos del equipo, pero ya no hubo retorno. Ni siquiera la salida de Battaglia y la llegada de Hugo Ibarra al cargo revirtieron su situación.