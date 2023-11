La sorpresiva respuesta de Enzo Fernández sobre Boca y la final de la Libertadores: "Yo no tengo preferencia, pero…”

La presencia de Boca en la final de la Copa Libertadores hace del partido decisivo una cita imperdible, sin importar la camiseta. El Xeneize está a un paso de lograr el ansiado séptimo título continental y nadie se lo quiere perder, algo que se extiende hasta a Enzo Fernández. El campeón del mundo formado en River aseguró que intentará prenderse al encuentro e hizo una particular revelación acerca de su familia.

Mirá el video

Junto a Julián Álvarez, el volante del Chelsea es uno de los embajadores más importantes del Millonario en Europa. Como todo hincha riverplatense, el jugador de la Selección argentina tendrá un ojo puesto en el Maracaná, donde los "primos" buscarán cortar una sequía de 16 años sin Libertadores: "¿A qué hora juegan? [NdR: la final comienza a las 20 horas de Inglaterra] Ah, puede ser que la vea", comenzó.

Al ser consultado por su preferencia, Enzo Fernández lógicamente reconoció que tirará por Fluminense, pero que su familia lo hará por el Xeneize: "Yo no tengo preferencia, que gane el mejor, pero voy a hinchar por Fluminense. Mis hermanos sí van con Boca", reveló.

Enzo Fernández contra Pol Fernández y Cristian Medina, dos titulares de Boca este sábado.

Por su parte, el ecuatoriano Moisés Caicedo, ladero del argentino en el mediocampo del Chelsea, también se decantó por el Tricolor carioca como ganador de la Copa Libertadores: "Creo que la gana Fluminense. Tienen muy buena plantilla, los he visto mucho. A Boca no lo he visto, entonces...", se decantó el ex Independiente del Valle