La llamativa frase de Pergolini sobre Riquelme a días de la final de la Libertadores: "Mejor ganemos y..."

El mundo Boca cuenta las horas, minutos y segundos que faltan para el pitazo inicial en el Maracaná. A menos de dos días de la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el exvicepresidente xeneize, Mario Pergolini, se refirió a la presencia del club de la Ribera en el partido más importante del continente y mantuvo su postura crítica contra la gestión de Juan Román Riquelme, aunque lanzó una llamativa frase.

Mientras todos los hinchas sueñan, respiran y viven por la ansiada Séptima, el horizonte azul y oro comienza de vislumbrar lo que serán las elecciones presidenciales de diciembre. Claro, los comicios quedan totalmente eclipsados por la Libertadores, pero están cada vez más cerca y hay mucho por jugarse en las urnas. Para ello, el conductor de radio entiende que el resultado ante el Flu marcará un antes y después: "Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada ya", disparó.

Riquelme, Ameal y Pergolini: la fórmula ganadora en 2019... que duró poco más de un año.

Sin embargo, Pergolini, que formó parte de la fórmula que ganó las elecciones en 2019, abrió el panorama ante un desenlace negativo: "Yo creo que sí, que ojalá que ganemos el sábado como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la Séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora, si no la gana, va a despertar otras cosas para charlar", sentenció.

Por otra parte, el exconductor de CQC aseguró que no sabe qué rol jugará en las próximas elecciones, pero reconoció haber tenido charlas con varios candidatos opositores: "He trabajado mucho estos dos años tanto con oficialistas más disidentes, hablo con (Jorge) Reale, (Andrés) Ibarra, con todos los que quieran participar de esto, porque creo que tengo que hacer una autocrítica", sostuvo.

Pergolini abraza a Tevez la noche en que Boca ganó la Superliga 19/20 a manos de River.

Finalmente, el referente radial agregó su mirada sobre el equipo, que saltará a la cancha en búsqueda de romper una sequía continental de 16 años: "Boca no ha logrado tener un gran equipo, pero acá estamos. El patrimonio del club con los chicos que han salido, hacía rato que no lo veíamos. No me gusta Jorge Almirón pero es lo que hay. Los anteriores se fueron por mucho menos", tiró para cerrar su entrevista en Radio Nacional.