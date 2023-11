Brian Olivera rompió el silencio y contó detalles de la agresión en cancha de Quilmes: "El fútbol está sucio"

El partido entre Quilmes y Gimnasia y Esgrima de Mendoza correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, finalmente se reanudará este sábado desde las 13, en cancha de Platense. Había sido suspendido en el inicio del complemento por una agresión al arquero del Lobo, Brian Olivera.

Justamente, Olivera habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM, relató lo que pasó y reconoció que siente mucha “bronca”. “Se han hablado muchas cosas pero no les doy bola. Todos sabemos lo que pasó, estoy tranquilo”, indicó el arquero mensana en Una de Más.

“Me dio bronca lo que se habló porque vino de colegas. Que se dijera que nunca hubo un proyectil, nunca hubo nada. Después salió el video que se ve clarito lo que me tiraron. Los mismos colegas me boqueaban que no era para cualquiera jugar con 20 mil personas, cosas que molestan”, recordó.

El video donde se ve la agresión a Olivera

Respecto de lo sucedido el sábado pasado, contó que se encontraba rezando cuando “agacho la cabeza y veo algo que se está prendiendo fuego; quedo mirando y me explota un petardo. Salgo, me tiro al suelo, le dije a uno de los chicos que me dolía el oído, vino el médico y me quiso levantar, me sentí como mareado, aturdido. Veía todo nublado”.

“Me levanté, me mareé y dije que no podía jugar así, pero no iba a pedir el cambio porque no me corresponde, no me iba a perder ese partido por una macana de 10 hinchas”, agregó: “Ahí decidimos con el árbitro de no continuar porque no estaba al 100%”.

También hizo hincapié en las declaraciones del presidente cervecero, quien en pleno momento de adrenalina aseguró que estaban haciendo “puro show”. “Con Mateo (Magadán) tenía buena relación. Estaría bueno hablarlo”.

Olivera además hizo hincapié en el fallo del Tribunal de Disciplina: “Yo tengo ganas de jugar el partido. Pero no está claro lo que tiene que pasar para que se tome otra medida. No hay que dejar pasar estas cosas, es un peligro”.

En tanto reconoció que “de salud estoy bien. Mentalmente duele, las amenazas, lo cruel de la gente que no se entiende. Es el deporte más lindo del mundo. Pero está raro el fútbol, está sucio. No me genera esas ganas que me daban cuando era chico”.

El plantel de Gimnasia viaja este jueves por la noche rumbo a Buenos Aires, donde el sábado desde las 13 intentarán seguir avanzando en el Reducido con la intención de pelear por un ascenso a Primera.

En la previa, Olivera insistió: “Fue una semana rara, (Sastre) tuvo que hablar bastante”. De todas maneras, aseguró que están confiados: “Quilmes no es ningún cuco”.

