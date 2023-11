La tremenda denuncia de Alexis Sánchez contra las autoridades de la ANFP: "En el desagüe salía..."

El presente de la Selección de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, está muy lejos de ser el imaginado al comienzo de la competencia. La Roja suma apenas cinco puntos en la misma cantidad de presentaciones, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

En la previa de su próximo compromiso, que será el martes 21 de noviembre en condición de visitante ante la Selección de Ecuador, quien rompió el silencio fue Alexis Sánchez. El histórico delantero del seleccionado trasandino habló en conferencia de prensa luego de la renuncia del director técnico Eduardo Berizzo y sorprendió con su crítica a las autoridades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El histórico Para comenzar, el ganador de dos Copas América con la Selección de Chile manifestó: “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”.

Más adelante, a la hora de referirse a la terrible experiencia que afrontó el plantel en cancha de Colo Colo, donde juegan sus partidos de local, Alexis Sánchez sentenció: “En el Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe salía excremento, de nosotros mismos, en la ducha. Entonces, ¿esto es una selección o un equipo de tercera? Todo suma, todo es un complemento".