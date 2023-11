La dura sanción que recibió Enzo Pérez y que lamenta todo River

El mediocampista de River Enzo Pérez recibió una fecha de suspensión por su expulsión en el encuentro por la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, y además no podrá llevar la cinta de capitán por un mes.

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió suspender al jugador del Millonario por una fecha, tras recibir doble amarilla en la derrota por 3 a 1 ante el conjunto rosarino y será una baja sensible para el equipo de Martín Demichelis contra Instituto de Córdoba, que se jugará en el estadio de Independiente.

Por esta jugada lo expulsaron a Enzo Pérez y River se quedó con 10.pic.twitter.com/B26sEm9DDJ — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 11, 2023

Además, el ente rector decidió inhabilitar la posibilidad de utilizar la cinta de capitán durante un mes al futbolista mendocino, por lo que dicha sanción para portar la cinta se le levantará el 11 de diciembre.

Otra mala para el referente de River, es que no pudo limpiarse las cuatro tarjetas que acumula en el torneo. Por eso, en el caso de que el conjunto de Núñez juegue por los cuartos de final, jugará con el peso de que, si recibe una tarjeta y River sigue avanzado, no podrá jugar la siguiente instancia. Según desde la AFA, las tarjetas no se limpian.