Daniel Vila habló sobre la salida de Alfredo Berti y dio pistas sobre el nuevo DT

Independiente Rivadavia vive el momento más importante de su historia y se prepara para jugar el próximo año en la máxima división del fútbol argentino. Sin embargo, no todo es alegría en el club del parque.

Hace muy pocas horas, Alfredo Berti anunció que no seguirá siendo el entrenador de la Lepra. Pese a haber logrado el tan ansiado ascenso y a un positivo avance en las negociaciones, decidió discontinuar el proyecto. Ahora, los dirigentes deberán encontrar un técnico que empiece a trabajar en el desafío más grande en la historia del Azul.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló este viernes en MDZ Radio 105.5 FM y confirmó que buscarán un DT que tenga “una visión integral” del club.

“La emoción dura para toda la vida. Hay que empezar un año en una categoría superior y hay que pensar para adelante”, reconoció Vila en Una de Más. Y adelantó que “es muchísimo el trabajo” que tienen que hacer a contrarreloj.

“Hay que preparar canchas en la Ciudad Deportiva que está en pésimas condiciones. No tenía agua, estamos haciendo el pozo recién. Hay que arreglar el Gargantini, poner el palco de prensa en condiciones para la categoría, hay que agrandar el camarín del visitante, acomodar el piso de la cancha. Y entre medio de todo esto, cuando te quede un poco de tiempo, buscar un técnico”, señaló.

Sobre la posibilidad de que Independiente arranque el campeonato de Primera jugando en el Gargantini, Vila admitió: “Depende de si están terminadas las obras. El torneo empieza la última semana de enero. Hay que armar un plantel, conseguir un técnico y hacer pretemporada. Tengo la esperanza de que podamos empezar el campeonato jugando en el Gargantini”.

Aunque sostuvo que “sin la Ciudad Deportiva no podemos tener la cantidad de divisiones que tenemos que hacer competir en AFA (primera, reserva, cuarta, quinta, fútbol femenino y futsal)”.

“La idea es que el público para asistir al Gargantini tiene que ser socio. Aquel que sea socio va a tener su lugar asegurado”, adelantó.

La sorpresiva salida de Berti

“Desde que llegamos a Mendoza después de haber ascendido empezamos a conversar sobre su continuidad y cómo íbamos a armar el plantel de cara al campeonato que viene y lo único que quedaba pendiente era la conversación económica. La tuvimos esta semana, accedí a sus pretensiones, no hubo diferencias en ese sentido, pero a último momento decidió no seguir. Desconozco los motivos”, indicó Vila.

“No habló conmigo, habló con Alberto Rez Masud y le dijo ‘me tomo un año, no voy a dirigir’. Pero no me dijo por qué se iba, después de que estuvimos tres semanas hablando de su continuidad”, se lamentó.

“Teníamos en la cabeza el partido con River que no se jugó; la fiesta del viernes que viene que no se hace; y cerrar con Berti que se fue. Se nos rompió el GPS, recalculando”, bromeó y aseguró que “primero tenemos que buscar un técnico”.

Además, reconoció que “el técnico que le hace falta hoy a Independiente por el momento que vive es un técnico que tenga una visión integral del club, no un técnico que solamente mire la primera división. Tiene que coordinar acciones con los técnicos de inferiores, de la reserva. Eso es lo que estamos buscando”.

