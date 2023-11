La furia del presidente de la Asociación Uruguaya por el arbitraje ante Argentina: "Mirá como tengo los nudillos de..."

La Selección argentina sufrió una victoria resonante, no solo por ser la primera en 24 partidos de Eliminatorias y la segunda en 52 encuentros del ciclo; sino por la forma, siendo la primera vez que el equipo campeón del mundo es superado. Su victimario: la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que compitió ante la jerarquía argentina y, según ellos, la imparcialidad del árbitro Wilmar Roldán.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, declaró pospartido y destacó la victoria del equipo: "Es un triunfo resonante con una jerarquía y autoridad plena en campo de juego. En las individualidades, en lo colectivo. Un triunfo memorable por el rival: el campeón del mundo, el mejor equipo del mundo. Una maquinita. Le da una nota inigualable al triunfo".

Sin embargo, después se metió de lleno con el arbitraje, al que acusó de imparcial. “Mirá cómo tengo los nudillos de pegarle a la pared por la bronca que me dieron las intervenciones. La verdad que muchas veces no daba crédito de lo que estaba mirando. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiros libres y faltas inexistentes y para el otro lado cortaba tiros libres que existían y no los daban. Estoy anonadado por lo que vi, realmente", confesó.

"Parece que las fabricaba para que nos metieran un gol de tiro libre. No doy crédito. Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán una actuación tan pobre y sesgada para un lado como la de hoy”, agregó.

Finalmente, cerró: "Me imagino que los televidentes y hasta los propios argentinos que estaban viendo el partido sentían lo mismo, que eran favorecidos".