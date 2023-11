La tajante frase de Djokovic tras el anuncio de regreso de Nadal: "Sin duda, es una..."

Este jueves, Rafael Nadal creó muchísima expectativa al avisar que su regreso está cada vez más cerca. A través de un posteo de Instagram, el español advirtió que comunicará cuando será su vuelta a las canchas en los próximos días, y todos los cañones apuntan al Australian Open del próximo enero. Consultado por esto, Novak Djokovic elogió a su eterno rival y dejó en claro sus ganas de volver a enfrentarse ante el manacorí.

Mirá el video

Luego de vencer a Hurbert Hurkacz en la última jornada de la fase de grupos del ATP Finals, el número uno del mundo habló sobre el pronto retorno de Rafa: "Creo que sería bueno para el deporte tener al menos un partido más entre Nadal y yo. Esa es la rivalidad más grande en términos de cantidad de partidos jugados que este deporte haya tenido. Ojalá pueda ocurrir", expresó en conferencia de prensa.

"Es un gran guerrero. Es alguien que nunca se rinde. Con todas las lesiones que tuvo, sigue adelante. Eso es definitivamente algo que tienes que respetar y admirar sobre él y su espíritu. Para el mundo del tenis, sin duda es una noticia increíble que vaya a estar de vuelta", añadió sobre Nadal, que no juega desde el Australian Open 2023.

Nadal avisó que volverá a las canchas.

En busqueda de avanzar a las semis del Torneo de Maestros, el serbio depende ahora de una victoria de Jannik Sinner ante Holger Rune para estar en semifinales. Sin embargo, aseguró que no mirará el encuentro: "No, no seré su aficionado esta noche. Si gana, me clasificaré. Si no lo hace, terminaré la temporada con una victoria y miraré a la Copa Davis. Eso es todo lo que siento ahora", indicó.

"La Copa Davis es la semana que viene. Realmente me gustaría ganar la Copa Davis con Serbia. Ese es un objetivo. La semana que viene es muy importante para nosotros, para nuestra nación. Daremos lo mejor de nosotros", apuntó.

Además, habló sobre la nueva generación que lidera el español Carlos Alcaraz: "La generación de Alcaraz, Rune, Sinner es muy fuerte. Son probablemente los tres jugadores que llevarán este deporte en el futuro pero también en el presente porque todos ellos están justo en lo más alto del tenis", sentenció.