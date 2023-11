La increíble anécdota con Messi de un subcampeón del Mundial de Qatar: "Me arrepiento todos los días"

Lionel Messi es uno de los futbolistas más importante de la historia y son muchos los afortunados que tienen la dicha de conocerlo e incluso tener alguna anécdota con él. En esta oportunidad quien rompió el silencio para recordar la suya fue el francés Marcus Thuram.

El actual futbolista de Inter, que participó de la final del Mundial de Qatar 2022 donde la Selección argentina logró alzar por tercera vez la Copa del Mundo, rememoró un cruce que tuvo hace muchos años con el GOAT y sorprendió al contar el desenlace de su relato ante los micrófonos de DAZN.

Thuram recordó la anécdota junto al mejor del mundo, en Barcelona.

Para comenzar con su anécdota, Thuram manifestó: "Con 10 años fui a ver un entrenamiento de mi padre en Barcelona y no tenía botines. Messi era joven y tras el entrenamiento quería ir al campo con los otros niños a jugar. Leo llevaba casi mi mismo calzado: yo 38 y él 40/41".

"Me dejó los suyos, yo jugué y después me dijo 'llévatelos'. Con 10 años, no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días...", añadió el francés, quien en la final ingresó a los 40 minutos del primer tiempo en lugar de Olivier Giroud.

Para finalizar, Marcus aprovechó para hablar de Lilian Thuram, su padre: "Cuando jugó la final del Mundial 1998 no tenía ni un año. Entendí quién fue mi padre con 11 o 12 años, pero cuando lo veo no pienso en lo que hizo como futbolista: es mi padre y ya. Comento los partidos con él, es muy exigente, pero mejor así. Cada vez que salgo contento de un partido porque marqué un gol me dice: 'Calma, ven al coche que te explico un par de cosas...'"