La decisión que tomó Rodrigo Isgró tras el Mundial con Los Pumas

El 2023 de Rodrigo Isgró quedará grabado en las páginas doradas del rugby provincial y nacional. El mendocino fue una de las piezas fundamentales del Seven en el Circuito Mundial de la temporada anterior, en donde el combinado nacional consiguió tres medallas de oro y otras tres de plata. Como si esto fuera poco, el nacido en Mendoza Rugby fue convocado por Michael Cheika para disputar el Mundial de rugby de Francia con Los Pumas, en donde llegó a jugar de titular frente a Chile en el duelo correspondiente a la fase de grupos. Además, el wing argentino ganó el premio al "mejor jugador seven del año".

Luego de tantos galardones, logros y una carrera que está en pleno ascenso, Isgró ha sorprendido a todos con su vuelta a Los Pumas Seven en esta nueva concentración nacional antes de partir rumbo a Dubai, la sede elegida para albergar la primera fecha del renovado Circuito Mundial. El representante de nuestra provincia se sumó a los entrenamientos y será una de las fijas del plantel de cara al certamen que comenzará el próximo 2 de diciembre.

Isgró jugó ante Chile y marcó un try.

Al respecto de su retorno al formato, Rodrigo Isgró comentó: "Muy feliz estar acá de nuevo con los chicos. Reencontrarme con el equipo y volver a entrenar en Casa Pumas y compartir estos entrenamientos con ellos, lo disfruté mucho. Estoy con muchas ganas de volver a entrenar y volver a ponerme a tono con el Seven y poder disfrutar con todos de nuevo".

Sobre su adaptación del XV al Seven, el mendocino dijo: "Por suerte, cuando terminó el Mundial pude volver a casa unos días, eso me hizo bajar un poco y poner los pies sobre la tierra de nuevo, estar con mi familia, con mis amigos e ir al club. Disfrutar un poco con ellos. Ahora, contento de estar acá disfrutando. El chip lo voy a ir cambiando de a poquito, no es de un día para otro. Sé que va a ser así y va a llevar su tiempo. Voy a vivir el día a día de nuevo y disfrutar de estar de nuevo a full con ellos (con Los Pumas 7's), que se la pasa muy bien".