Javier Zanetti llenó de elogios a un jugador de Boca: "Es un chico que a mi me gusta..."

El plantel de Boca es nutrido gracias a la capacidad de Jorge Almirón -antes de renunciar- de encontrarle un lugar en el equipo a jóvenes que otros entrenadores no consideraron en su paso por el equipo. El buen rendimiento de esos jóvenes le permitió al DT contar con dos equipos que utilizó durante el semestre cuando fue necesario el recambio.

Sin embargo, otros no solo engrosaron el plantel sino que se ganaron un lugar en el equipo titular y hasta se consolidaron como pieza clave. Específicamente estamos hablando de Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Valentín Barco. Que se sumaron a Alan Varela, integrante del plantel hasta su salida a Porto. Hoy, estos tres nombres son los principales apuntados en las próximas ventas.

Medina en particular, comenzó no siendo titular pero de a poco fue ganando minutos hasta que su excelente trabajo en el Superclásico ante River en el Monumental le dio la pauta al DT de que no debía salir más. Luego le siguieron otros partidos buenos y cada vez fue sumando más virtudes a su juego, por ejemplo, la llegada goleadora al área rival.

No es extraño que a Medina lo sigan algunos clubes europeos. De hecho, el director deportivo de uno de ellos no tuvo reparos en admitir que le gusta. Se trata de la leyenda e ícono del Inter de Milán, el argentino Javier Zanetti, quien expresó su gusto por el jugador de Boca.

“De los partidos que he visto últimamente, un chico que a mí me gusta es Medina”, expresó el Pupi. Sin embargo, dejó en claro que no se trata de una propuesta de la institución: "Es un gusto personal, no quiere decir que venga al Inter”.

Aún así, si los directivos del Inter quisieran hacerle caso a Zanetti, el club italiano debería cancelar el monto de su cláusula que ronda los 20 millones de dólares, la cual se incrementó cuando Medina y Boca extendieron el contrato que los vincula, hasta 2027.

Lo cierto es que al Pupi le gustan los jugadores argentinos, lo dejó en claro en la entrevista a TyC Sports: "Lo bueno que tenemos en Argentina es que hay mucha materia prima. Jugadores que puedan tener una linda carrera, siempre hay. El jugador argentino siempre gusta porque se adapta, tiene personalidad, sabe enfrentar los momentos de dificultad y en Italia es una característica que uno se fija mucho".