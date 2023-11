El reconocimiento a Messi y Dibu Martínez antes de enfrentar a Uruguay... con Riquelme como sorpresa

La Selección argentina volvió a jugar en el país y lo hizo en circunstancias particulares, por la sede y el rival. Ante Uruguay en una Bombonera repleta, los campeones del mundo hicieron disfrutar a sus hinchas, pero estos también hicieron de la noche una muy especial para Lionel Messi y Dibu Martínez, que recibieron plaquetas conmemorativas en manos de Chiqui Tapia y... ¡Juan Román Riquelme!.

Antes del pitazo inicial, el 10 y el arquero fueron reconocidos por los premios individuales que recibieron en la última gala del Balón de Oro. Hace poco menos de un mes, la Pulga y el marplatense fueron elegidos el mejor jugador y arquero del mundo, respectivamente.

Pese a que no mostraron los trofeos como se había manejado en la previa, ambos recibieron plaquetas por parte del presidente de la AFA y el vice de Boca. Además, se llevaron el cariño de toda la gente, como no podía ser de otra forma. Más allá de este momento particular, tanto Messi como el Dibu fueron de los más ovacionados por la gente en la Bombonera.

El Dibu junto a Riquelme en la Bombonera.

El que cierra el podio de los más ovacionados es Ángel Di María. Al ser nombrado por los altavoces del estadio, toda la cancha se unió en un "Fideo, Fideo" resonador. Claro, este puede ser el último partido del ídolo con la camiseta albiceleste en el país, si es que cumple con su palabra de retirarse de la Selección argentina tras la Copa América 2024.