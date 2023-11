La tremenda frase de Scaloni sobre Bielsa antes de Argentina-Uruguay: “Es un técnico que te…”

La Selección argentina tendrá una difícil misión este jueves cuando enfrente a su par de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, que viene de redondear una buena doble fecha de Eliminatorias en octubre, cuando venció a Brasil como local e igualó ante Colombia como visitante.

El partido marcará el reencuentro entre Lionel Scaloni y Bielsa, precisamente el entrenador que lo hizo debutar en la Selección mayor como futbolista, y sobre quien guarda un gran respeto y admiración. En la previa al encuentro, el DT argentino se refirió a su colega y a las enseñanzas que le dejó.

Bielsa volverá a enfrentar a Argentina. Foto: archivo.

"Poder no solo enfrentar a Bielsa sino también saludarlo a él y a todo el cuerpo técnico, es una alegría. Haber estado con él, haberlo conocido y más lo que salimos de Newell's, para nosotros es una referencia. Es una alegría, no el momento del partido porque sabemos lo que significa enfrentar un equipo de él, pero es una satisfacción. De alguna manera todos estamos marcados, los que hemos pasado por sus manos", señaló.

Luego, el DT fue consultado por una charla que tuvo en Japón cuando era dirigido por él, que según el entrenador, lo marcó. "Él no se debe ni acordar de esa charla porque pasó hace tanto. De los que estamos en el cuerpo técnico yo debo haber sido el que menos jugó con él, por diferencia. Esa charla me la acuerdo porque tenía razón, era verdad. Yo estaba jugando un partido de Copa que creía que no era importante y sí lo era no solo para mi club, sino porque no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Esas cosas te marcan sin lugar a dudas", confesó.

Luego, aportó más sobre las marcas que le dejó el DT argentino: "Te enseña muchísimas cosas, a cómo representar esta camiseta. El fútbol en sí. Te enseña a brindarse al máximo y entender una nueva forma de jugar a lo que uno está acostumbrado. Es evidente que ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino e incluso Mundial, diferente a muchos".