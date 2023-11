La tajante frase de Scaloni sobre la polémica por las sociedades anónimas en el fútbol

Las elecciones del próximo domingo a nivel nacional trascienden todas las áreas y el fútbol no fue ajeno en plena campaña. El candidato Javier Milei, en el marco de una entrevista, reflotó la idea de las sociedades anónimas como propietarias de los clubes del fútbol argenino y encendió la polémica.

Ni bien Milei declaró argumentando su postura, distintas entidades incluyendo la gran mayoría de los clubes de Primera División y el Ascenso salieron a repudiar la propuesta, posicionándose la mayoría en defensa de la condición de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, el estatus jurídico actual.

Mirá el video

La polémica de la semana llegó este miércoles al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quien brindó una conferencia previo al partido de este jueves ante su par de Uruguay, en el marco de la fecha 5 de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Consultado acerca de una opinión al respecto, el DT quiso esquivar todo tipo de polémica y enfocarse exclusivamente en el partido ante Uruguay. "Nada, cero. No. Yo no me meto", señaló.

Mientras tanto, los clubes comunican su rechazo al proyecto y lo expresan de manera pública, así como otras entidades relacionadas al deporte.