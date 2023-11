La impactante revelación de Nadal sobre su futuro, que sacude al mundo del tenis: "Sinceramente, creo que..."

En unos días se cumplirán 10 meses desde que Rafael Nadal jugó su último partido en el circuito ATP de tenis. Tas haber sido vencido por Mackenzie McDonald en el marco del Australian Open, no pudo volver a sumar partidos, afectado por su lesión en el psoas y los dolores que le produjo.

En el último tiempo, la noticia de su regreso al tenis generó demasiada expectativa, al punto de que se puso una fecha: el Abierto de Australia de enero del 2024. Los plazos de la lesión obligaron al español a declinar la invitación al certamen y el retorno a la competición nuevamente se puso en duda.

Sin embargo, este miércoles, el propio Nadal alejó el pesimismo imperante con una fuerte revelación: "Si queréis algo nuevo que no os haya dicho hasta ahora, pues sinceramente, creo que sí, que volveré a jugar. No estoy preparado para decir si será en un sitio o en otro, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas".

Mirá el video

En entrevista con Movistar Plus, el español agregó: "Hace unas semanas no estaba en disposición de decir si podía volver, pero los pasos adelante han sido positivos. Confío en las próximas semanas y poder decir entonces algo más concreto".

"La ilusión de jugar no la he perdido nunca y ahora parece que las cosas van por buen camino. Cuando sepa cuando vuelvo seré el primero en decirlo. Estoy entrenando y feliz. Es una buena época de mi vida. Esto es un paso adelante sin ninguna duda, y es mucho", agregó.

Para cerrar dejó una definición sobre el nivel al que puede volver considerando su larga inactividad. "Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal, que suele ser más potente que el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar. Intuyo que será difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero si no tuviera la ilusión de volver a ser competitivo no habría hecho el trabajo que he realizado estos meses. No voy a ganar más Grand Slam que Novak Djokovic, pero sí me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar", concluyó.