El palazo de Macri a Riquelme con una fuerte frase: "Me duele que los hinchas de River me digan..."

A 17 días de las elecciones en Boca Juniors y con la confirmación de las listas, oficialismo y oposición, Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, ya comienzan a sacarse chispas.

El que habló esta mañana fue el propio expresidente del club y de la Nación, quien dejó fuertes frases sobre lo que puede ser algunas pautas de su gestión junto a Andrés Ibarra y también se refirió a la actual mandato de Román y compañía.

"Me duele que los hinchas de River me digan siempre la misma frase: 'que siga Riquelme, que yo no joda, que no vuelva'. Me encontré con tres hinchas de River enojados que me dijeron: '¡Que siga Riquelme 100 años!'", deslizó, picante, Macri.

Macri criticó duramente la gestión de Riquelme.

Luego, agregó: "Veo con mucho dolor esta conducción personalista, autoritaria y la verdad que por este camino no nos irá bien. Con esta conducción no reina el respeto por los socios ni jugadores, porque hay una cantidad de jugadores importantes en conflicto. Hubo socios maltratados, denuncias por reventa de entradas ligadas al "Chanchi" Riquelme, que la verdad no sé quién es, porque nadie lo voto, él no jugó en la Primera en Boca y conduce bajo la conducción de su hermano Román".

"Mucha gente me dice: 'Boca está en peligro con esta conducción, tenés que venir a poner el hombro'. Y yo no podía ser indiferente ante esta realidad. Riquelme es el colmo del autoritarismo", cerró.

Martín Palermo, el DT elegido

Por otro lado, Mauricio Macri se refirió a la necesidad de contratar un entrenador a partir del 2024, tras la salida de Almirón y en medio del interinato de Mariano Herrón, bajo el ala de Riquelme. En caso de que la fórmula que encabeza Ibarra gane las elecciones, el expresidente ya dio su veredicto sobre quién debe ser el entrenador de Boca.

"Eso hay que preguntárselo al presidente, que va a ser el señor Andrés Ibarra. Pero a mí me encantaría que el técnico sea Palermo si ganamos las elecciones. Los técnicos de Boca siempre tienen que ser los que han ganado todo: Palermo, Guillermo, Tevez, Battaglia... Tenemos técnicos de la casa antes de darle la oportunidad a Guardiola, a él lo vamos a hacer esperar un poquito mas" señaló.