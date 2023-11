El contundente mensaje de Matías Suárez a Demichelis tras el empate de River: "De ahora en más ojalá..."

River cruzó la Cordillera de Los Andes para enfrentar a Colo Colo en el primero de los dos partidos amistosos que disputará en medio de la fecha FIFA del mes de noviembre. El Millonario y el Cacique igualaron 2-2 en un partido que tuvo un final electrizante, con tres goles en los últimos diez minutos.

Tras el pitazo final, y todavía dentro del campo de juego, Matías Suárez enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial y manifestó sus sensaciones tras haber retornado a la titularidad tras casi un año: "Hace bastante que no jugaba un partido de titular. Me vengo entrenando bien. Hoy Martín me dio la oportunidad de empezar a ganar confianza. Vengo hace bastante con muchas ganas de jugar. Traté de aprovechar la oportunidad. Estoy muy contento y muy feliz".

Sobre la importancia de este tipo de partidos para aquellos que no suelen ser titular, Suárez expresó: "Acá sabemos todos que todos los partidos que jugás en River lo tenés que ganar. Hoy nos tocó a nosotros, aprovechamos la oportunidad. Fue un partido lindo para jugar, también hubo muchos jóvenes. Más allá de que hace mucho tiempo que no jugamos hicimos un gran partido. Le agradecemos al técnico y a los compañeros, siempre tenemos el apoyo ese para seguir aportando al equipo".

Para finalizar, con un contundente mensaje a Martín Demichelis, sentenció: "Hace bastante que me siento muy bien y con muchas ganas. Siento que estoy para jugar. Martín me dio la posibilidad de arrancar el partido y traté de aprovecharlo. Estoy muy contento y muy feliz por eso. De ahora en más ojalá tenga un poco más de minutos".