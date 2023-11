La Selección argentina estará en Ezeiza el día del balotaje: ¿Messi y compañía tienen que votar?

La Selección argentina enfrentará este jueves a Uruguay en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, en el primer partido de la doble fecha FIFA. Luego visitará a Brasil en el estadio Maracaná, con Lionel Messi a la cabeza.

Recién este martes, el entrenador Lionel Scaloni podrá completar el plantel en el predio de Ezeiza para trabajar de cara al partido ante los dirigidos por Marcelo Bielsa. Lo logrará en el transcurso del día con la llegada tardía de los jugadores provenientes de Sevilla, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos, a quienes se le canceló el vuelo a Madrid. Superado el inconveniente, completaron el plantel en Buenos Aires.

La idea logística de la Selección indica que tras disputar el partido ante Uruguay, luego se entrenará hasta el lunes en Argentina y el mismo lunes viajar a Brasil, para el martes enfrentar a la Canarinha. Por ende, los jugadores estarán en el país del domingo, cuando se celebre el balotaje para presidente entre Sergio Massa y Javier Milei.

Teniendo en cuenta este dato: ¿deben votar los jugadores de la Selección?

La realidad es que solo uno de los futbolistas del plantel de Scaloni vive en Argentina: Franco Armani. El resto, todos, están domiciliados en el exterior. Sin embargo, el documento válido para votar es el DNI argentino y si algunos de esos futbolistas desean votar y tienen un domicilio que no se encuentra a más de 500 kilómetros del predio de Ezeiza, podrán hacerlo.

Sin embargo, todos pueden solicitar la excepción, considerando su domicilio extranjero. Sin embargo, si alguno no pretende hacer el trámite y simplemente decide pagar la multa por no votar, deberá desembolsar la suma de 500 pesos. Un monto que no parece traerle inconvenientes a ninguno.