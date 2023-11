La respuesta de Milei al masivo rechazo de los clubes a las sociedades anónimas en el fútbol: “¿Qué pasa si…?”

La campaña electoral de cara al balotaje se metió en el fútbol, no solo por el estrecho vínculo con el club Boca Juniors, que también dirime sus próximas autoridades en elecciones, sino por la propuesta del candidato Javier Milei de recuperar el debate de las Sociedades Anónimas en el fútbol.

Horas antes del último debate presidencial entre Milei y Sergio Massa, varios clubes reflotaron la polémica al expresar su rechazo a la propuesta. La mayoría de los equipos que componen la Liga Profesional, además de clubes del ascenso, publicaron un sus redes sociales comunicados ratificando la condición de Asociación Civil sin fines de lucro.

Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y… https://t.co/9Ytl2x4sNY — River Plate (@RiverPlate) November 11, 2023

Boca por ejemplo, comandada por una gestión opuesta a la de Mauricio Macri -uno de los promotores de las Sociedades Anónimas- publicó: "Desde el Club Atlético Boca Juniors repudiamos y rechazamos las Sociedades Anónimas que propone el candidato Javier Milei y le decimos no a la privatización de los clubes. La pasión no se paga y el Xeneize no se vende".

Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. pic.twitter.com/KuwQreaW6q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 11, 2023

Este lunes, Milei habló en Radio Continental y respondió al comunicado, ofreciendo una nueva opinión al respecto. "Eso es otra mentira más. Los clubes como están ahora pueden seguir sin ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean son Sociedades Anónimas? ¿Qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es problema?”, respondió.

A propósito, se metió en las elecciones del Xeneize e hizo referencia al candidato a vicepresidente por la oposición: "Si el ingeniero Macri considera que yo puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo, obviamente”.