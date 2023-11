La fulminante comparación de Alcaraz con Djokovic tras perder en su debut del ATP Finals: "Él nunca..."

En el inicio del ATP Finals, Carlos Alcaraz no pudo salir de su mala racha y cayó ante Alexander Zverev en la primera fecha del grupo B. Así, el español cosechó tres derrotas al hilo por primera vez en dos años, algo que demuestra su consistencia en medio de su meteórico ascenso. Sin embargo, también habla fuerte y claro del momento que atraviesa y el número dos del mundo tomó a Novak Djokovic como la vara para una comparación.

Tras caer ante el alemán, el murciano de 20 años se mostró bastante ofuscado por un nuevo traspié, pero sabe que el Torneo de Maestros da revancha y rápido: "Me ha faltado consistencia. Entre el final del segundo y el tercero he tirado varios puntos fuera a la primera. Me fijo en Djokovic y él nunca te regala la primera. Eso es lo que tengo que mejorar", disparó.

Pese a que hay un respeto mutuo, nunca deja de sorprender cuando un tenista hace este tipo de declaraciones sobre otro, ni hablar al tratarse de una rivalidad en ciernes como la de Carlitos y Nole. No obstante, el número dos del ranking mundial sabe que el serbio tiene la sartén tomada por el mango y allí es donde debe apuntar.

Por otra parte, Alcaraz se quejó de las condiciones de la cancha en Turín: "Sin duda, esta es la cancha más rápida de todo el año. No entiendo por qué han puesto una pista tan rápida aquí al final del año cuando venimos de jugar un montón de torneos en pista dura que son muy, muy lentos. Llegamos aquí y nos encontramos esto. No sé por qué. No voy a decir si deberían hacer el torneo al aire libre o no, solo que no entiendo por qué han puesto una velocidad tan alta en este torneo cuando nunca hemos jugado en una superficie así en todo el año", sentenció.

Finalmente, el español agregó el conflicto de las pelotas a su queja inicial: "Deberían hacer algo, porque es increíble que en tres o cuatro torneos seguidos, cada uno tiene una bola distinta. Creo que cada gira debería tener la misma pelota. En Australia, la misma bola. En Sudamérica, la misma bola. Y así en cada gira y que no cambie en cada torneo. Creo que, si no me equivoco, hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas en todo el año. Es una locura. Hay muchos jugadores lesionados por esto. Si la ATP quiere tener a los mejores en cada torneo, deberían cambia esto o se lesionarán todos", concluyó.