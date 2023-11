La confesión bomba de un jugador de Racing sobre la derrota ante River que le dio el título a Boca: “Yo sentía que ellos no…”

En 2022, Boca se llevó el título de la Liga Profesional en un final tan infartante como inédito, en el que Independiente le dio una mano a Racing, pero la Academia no pudo con River en el Cilindro de Avellaneda y el campeón fue el Xeneize. En aquel recordado partido, el Millonario se llevó el triunfo luego de que Jonathan Galván falló el penal del campeonato.

Un año más tarde, Emiliano Insúa, suplente en aquel equipo de Fernando Gago, confesó que sus rivales no parecían muy convencidos de ir por la victoria, resultado que finalmente festejó su eterno rival: "Me cuesta mirar lo de ese día. Yo sentía que River no quería ganarlo. Fue durísimo", disparó.

Además, el defensor de Racing, que se retirará a fin de año, recordó el momento del penal en el que Gonzalo Piovi, Enzo Copetti y Galván discutieron antes del disparo: "Yo estaba en el banco y me sorprendí cuando Galván iba a patear. El encargado era Enzo Copetti y no quiso patear por circunstancias de él, Piovi le dijo que lo deje, pero el negro (Galván) agarró la pelota y dijo ‘pateo yo, quédense tranquilos'", aseguró.

"Me cuesta opinar. Estaba en el banco. Fue una locura. Estaba todo dado para que seamos campeones, es la realidad. Cuando hacemos el gol, sentía que lo ganábamos. Después pasó lo que pasó", agregó Insúa. Sin dudas, el trunco festejo en 2022 es una herida que no sana en Racing.