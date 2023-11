La terminante frase de Djokovic tras romper ¡dos raquetas! en su debut en el ATP Finals: "Ni yo me..."

A raíz de su triunfo en el debut del ATP Finals, Novak Djokovic se garantizó terminar el año como número uno del mundo por octava vez en su carrera. Sin embargo, Holger Rune lo hizo trabajar de más para llegar a esa victoria. El joven danés se lo puso realmente dificil al serbio, quien explotó de bronca y reventó dos raquetas en una ráfaga de bronca.

Mirá el video

Luego del encuentro, Nole se expresó sobre ese ataque de furia que lo llevó a aplastar sus raquetas con su pie derecho: "Algunos dicen que es algo pragmático porque puedo liberar cualquier tensión que esté reteniendo y la frustración y seguir adelante, tal vez fue el caso esta noche. No animaría a nadie a hacerlo. Ni yo me animo a mí mismo", reconoció.

En la misma línea, Djokovic sabe que no es la mejor imagen que puede transmitir el jugador considerado como el mejor de todos los tiempos: "No estoy contento con ello. Definitivamente, no me gusta haberlo hecho, pero lo he hecho y tengo que asumir la responsabilidad. Supongo que en algunos casos en el pasado lo hice y empecé a jugar más libre, dejándome llevar", explicó.

"Hay diferentes formas, quizá maneras más inteligentes, de dejar ir la frustración que romper una raqueta", sentenció el balcánico con una sonrisa en la cara.

La postal del triunfo de Djokovic: dos raquetas menos, pero fin de año como número uno del mundo.

Finalmente, Djokovic aseguró que esta temporada será recordada como una de las mejores de su carrera: "Uno de mis mejores años. No diría que el mejor, pero uno de ellos. Es bueno el hecho de haber ganado tres de cuatro Grand Slams y haber jugado la final del otro y que ni aun así sea mi mejor año (risas). Definitivamente es una de mis mejores temporadas. He tenido otro par de años en los que he ganado tres de cuatro, en 2011 o 2015. Entonces gané más partidos, era mucho más dominante en el circuito", concluyó.