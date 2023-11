La picante respuesta de Toti Pasman a las críticas de Rafa Di Zeo y Azzaro: "Las pelotudeces las dijeron ustedes en..."

La final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro sigue teniendo repercusiones en el mundo Boca. El pasado jueves, el líder de la barrabrava xeneize, Rafael Di Zeo, habló por primera vez sobre los ataques a los hinchas en las playas cariocas. En diálogo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en El Loco y el Cuerdo, el histórico líder de la hinchada apuntó contra todos, incluido el periodista Toti Pasman, quien salió al cruce con durísimas declaraciones.

Mirá el video

En su programa de radio La Red, el conductor, reconocido hincha de Boca, le devolvió munición pesada a Azzaro y Di Zeo. Ambos criticaron a Pasman por no criticar a la Conmebol por sus relaciones laborales y sí al Jugador Número 12: "'La Policía me pegó un palazo', a mí me pegaron palazos durante 30, 40 años. Y, sin embargo, siempre estuve adelante de la gente cuando hubo problemas y siempre defendí a la gente. ¿Te pegaron un palazo? 'Ay, ¿dónde estaba la hinchada de Boca? La hinchada de Boca no cuidó a la gente. ¿Toti Pasman qué hizo, bol...? ¿Por qué no habla? Habla contra nosotros nomás [...] Que no hable pelotudeces", tiró el líder de La 12.

A raíz de esto, el periodista le contestó a Azzaro, con quien supo ser compañero en el Show del Fútbol en América: "Yo no dije pelotudeces, eso corre a cuenta de él. [La organización de Conmebol] me pareció horrible, pésima, estuvo muy mal organizada. No cuidaron a los hinchas de Boca. Te voy a decir más, Flavio; yo, que laburo en DirecTV, sospecho del VAR de la Conmebol de Alejandro Domínguez cuando en River estaba D'Onofrio. Yo no cambié, Flavio. No sé por qué dijiste eso, una pavada total".

Luego, Pasman explicó que trató y criticó a la Conmebol y la Policía de Rio de Janeiro a lo largo de sus programas en la previa a la final entre Boca y Fluminense: "Esto pasó en el programa del miércoles, salió Daniel Felicitato y decía esto sobre la Policía de Río. Escuchen, Rafa y Flavio, escuchen un testimonio acá. Dicen que no puedo hablar de la Policía de Río porque laburo en DirecTV, una pelotudez total. Las pelotudeces las dijeron ustedes ayer", explotó y dio espacio a un testimonio de un hincha que contó el ataque despiadado de los efectivos de seguridad contra su hijo.

"¿Así que acá yo no podía hablar de la Policía de Río? Que yo no podía hablar de la Policía de Río y pusimos al aire a un tipo al que a su hijo le metieron un tiro de aire comprimido a 20 centímetros. ¿Dónde no puedo hablar de la Policía de Río", agregó.

Por último, Pasman reprodujo otro clip del programa de El Loco y el Cuerdo en el que Di Zeo ironizaba sobre si era un hincha genuino de Boca, ya que el conductor había dicho que no lo era. Ante esto, el periodista de La Red redobló la apuesta: "Vení Rafa al programa y hablamos de lo que quieras, cara a cara. Ahora, con lo del hincha genuino, que él dice 'trucho'. Yo digo que una cosa es ser parte de la hinchada y otra el hincha que se banca solo. A la hinchada la banca el club, los jugadores o el técnico. Y, además, la barra se ha sofisticado. Yo tengo en la memoria que, para un partido en Río, la barra viajaba tres días en micro, yo cuando empecé era así. ¿Hoy como viaja la hinchada de Boca? Viaja en un vuelo chárter, sábado a la mañana, el sábado a la noche duerme en el Hilton, el hotel de los jugadores. Se vuelve en un vuelo chárter. Hubo hinchas que fueron estafados, a los que nunca les llegó el código QR, y la hinchada de Boca siempre tiene algún sponsor", concluyó de forma picante.