El contundente mensaje de Suárez tras ser convocado por Marcelo Bielsa: "Quiero..."

La Selección de Uruguay, que es la escolta de Argentina en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, se prepara para decir presente en la doble fecha FIFA del mes de noviembre. La Celeste se verá las caras ante la Albiceleste en la Bombonera y posteriormente será local de Bolivia.

La novedad en la lista de Marcelo Bielsa es el regreso de Luis Suárez. El Pistolero aprovechó su convocatoria para hablar ante los micrófonos del canal oficial de la AUF. Para comenzar, el delantero expresó sus sensaciones tras retornar a la Celeste: "Estoy feliz, contento. Con esos cosquilleos de una de las primeras citaciones que tuve. Estaba con esas ganas y ese deseo. Estoy muy feliz. Fue algo muy lindo contarle a mi familia. Mis hijos van creciendo y van entendiendo un poco más. Para ellos fue una noticia muy linda, que se las di ayer. Estoy feliz".

En cuanto a las posibilidades de verlo con la camiseta de la Selección de Uruguay en la Copa América 2024, Suárez expresó: "Depende el momento. Yo soy sincero, digo lo que pienso en su momento. Después del Mundial pensé en dar un paso al costado y después surgió la posibilidad de ir a Gremio. Depende dónde me agarre el año que viene y si el técnico me ve capacitado para aportarle a esta generación que viene. Si no, alentaré como lo hice siempre".

Mirá el video

A la hora de enviarle un mensaje a los hinchas, el Pistolero manifestó: "Primero que nada, que ellos sepan que estoy muy agradecido por el cariño que he recibido. Han hecho muchísimas cosas cuando uno no estaba acá. Estoy agradecido por el cariño y el reconocimiento de la gente"

"Quiero disfrutar disfrutar esta etapa que estoy viviendo en estos dos partidos que me toca estar convocado. Tratar el próximo martes de llenar el estadio y disfrutar, que nunca se sabe que puede pasar en el futuro. Para mí va a ser una noche más, de las tantas inolvidables que vivió con la Selección", sentenció Suárez.