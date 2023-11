Un increíble final en La Pampa le dio la victoria a Todino en el Turismo Carretera

El piloto Germán Todino, con Dodge, se impuso hoy con suspenso en la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, donde se disputó la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Oro, al superar en la última vuelta y con polémica a Juan Martín Trucco (Dodge).

La maniobra con la que Todino pasó a Trucco generó una gran controversia a raíz de un toque que definió la carrera, por lo que el escolta realizó la denuncia ante los comisarios deportivos.

"Según mi criterio la maniobra no es válida porque me pegó en la punta de la cola; ahí se me puso de costado el auto y por eso salí lento de la curva", expresó Trucco.

Todino, por su parte, señaló: "Hubo un roce, pero porque él levantó cuando se le puso de costado".

Mira el video

El líder de la Copa de Oro, Mariano Werner (Ford), se ubicó decimoquinto, pero continúa en lo más alto de la tabla con 38,5 unidades de ventaja sobre Mangoni, nuevo escolta.

"Estoy contento si tengo en cuenta que llegamos a Toay con 40 puntos de ventaja y nos vamos con 38,5. Ayer hicimos una buena lectura, pero hoy no estuve bien en lo conductivo porque en la serie quedé mal parado. Después en la final me costó avanzar porque estábamos todos muy parejos, salvo (Matías) Landa, que tenía un auto impresionante, hay que felicitar a su equipo", manifestó el puntero.

Landa fue justamente quien completó el podio, mientras que detrás se ubicaron Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Elio Craparo (Dodge), Juan Cruz Ebarlín (Chevrolet), Marcelo Agrelo (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Torino).

La decimoquinta y última fecha del Turismo Carretera se disputará el 2 y 3 de diciembre en el autódromo de El Villicum, en San Juan.