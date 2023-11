Turismo Carretera: el terminante anuncio de Matías Rossi que sacude a los fanáticos

Matías Rossi decidió no seguir con Toyota en el Turismo Carretera. El piloto de Del Viso ya lo comunicó y ahora busca un nuevo equipo para afrontar la próxima temporada en la máxima. "El año próximo no seguiré con Toyota en el TC. Es la única información que hay", fue la contundente frase del Misil que buscará regresar a Chevrolet, marca que le dio su único título en la máxima.

Además, reveló: "Por los plazos que manejamos, necesitaban una confirmación por sí o por no. Decidí dejar Toyota en el TC. Pero voy a seguir ligado a la marca de alguna manera. Mi deseo es volver a correr con Chevrolet, veremos si le podemos dar forma. Además, necesitaría que desde la ACTC se habilite el cambio de marca".

Hay dos nombres que pueden ocupar su lugar en el equipo.

Ofertas, seguramente, tiene y una de ellas es la del JP Carrera aunque por temas de logística podría no concretarse su llegada. Fue Gustavo Lema, director del equipo, quien confirmó las charlas con Rossi y las complicaciones que podría tener su arribo: "La realidad que por una cuestión de logística lo veo bastante complicado".

"Todos los pilotos que hoy en día están en el equipo me confirmaron su continuidad para el año que viene, y la realidad es que no tenemos más capacidad para seguir sumando autos", agregó Lema y Matías aportó: "Con Gustavo (Lema) las charlas se enfriaron un poco, aunque no se desestimó del todo".

Para ocupar el lugar de Rossi en Toyota hay dos nombres dando vueltas. Uno es del de Facundo Ardusso y el otro Julián Santero. En el caso del mendocino, el camino podría ser más sencillo teniendo en cuenta que es piloto de la marca en TC2000 y Turismo Nacional, mientras que el Flaco está actualmente en el RUS Med con Chevrolet y es un nombre que atrae, y mucho. Los próximos días, entonces, serán clave para saber qué pasar con Rossi y quien tomará la butaca que deja libre en la escuadra nipona.