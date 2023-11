Qué dijo Demichelis del amistoso de River ante Independiente Rivadavia: “A Mendoza iremos con…”

Martín Demichelis, entrenador de River, ofreció una mirada optimista tras la derrota ante Rosario Central, segunda consecutiva en la Copa de la Liga, al rescatar que su equipo jugó "uno de los mejores primeros tiempos" en condición de visitante y se refirió a los amistosos que disputará en Chile y Mendoza durante la fecha FIFA.

uD83CuDFC6 DESAFÍO DE CAMPEONES



uD83CuDFAB Las entradas saldrán a la venta el lunes 13/11 a partir de las 12.



uD83DuDD17 Las mismas se podrán adquirir a traves de la página web de Auto Entrada. pic.twitter.com/l3InSseBrj — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 11, 2023

El actual campeón argentino jugará el próximo viernes ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas, dos días después de medirse ante Colo Colo en el vecino país, por lo que dejó en claro que no podrá lo mejor que tiene con la Lepra: "Nos vienen bien estos dos amistosos en Chile y Mendoza para esos jugadores que tienen menos minutos y necesitan competencia".

"Claro está que es difícil que los que jueguen 90 en concepción puedan jugar en los dos días a Mendoza, pero iremos con un plantel acorde", expresó Demichelis en la conferencia de prensa post 1-3 ante el Canalla donde, además, señaló: "No hay que perder la humildad y la armonía porque pese a haber perdido de local ante Huracán hay formas de perder en el fútbol y no puede marearnos que nos lleguen dos veces y nos hagan dos goles. Lo del otro día no era para preocuparse".

"En el partido pasado fuimos lo que solemos ser. Se decide el fútbol en las áreas defensivas y ofensivas. Nos llegaron dos veces en el partido pasado y nos hicieron dos goles. Hoy sin un tiro al arco nos hacen el 1-1 en la última y luego la jugada desafortunada del 2-1 y el desarrollo conocido”, cerró el entrenador.