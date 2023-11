La picante chicana de Todino a Trucco tras ganar con polémica el Turismo Carretera

En un final muy atrapante en el Turismo Carretera, el piloto Germán Todino de Dodge se impuso en el autódromo de Toay, La Pampa, en el marco de la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Oro. Lo hizo al adelantarse en la última vuelta, con toque incluido, al Dodge de Juan Martín Trucco.

La maniobra con la que Todino pasó a Trucco generó una gran controversia, luego de que los autos se tocaran. Finalizada la carrera, el escolta realizó la denuncia ante los comisarios deportivos y luego se descargó en las redes.

Mira el video

"Fue una carrera muy apretada, muy rápido toda la carrera. En la última vuelta, para mi criterio, Germán comete un exceso y nos tocamos, me pone de costado y ahí me supera. Eso es lo que yo siento y veo arriba del auto. La tienen que ver los comisarios, eso ya no depende de mí", apuntó Trucco en declaraciones a la transmisión de la TV Pública.

"Según mi criterio la maniobra no es válida porque me pegó en la punta de la cola; ahí se me puso de costado el auto y por eso salí lento de la curva", completó Trucco sobre Todino.

El escolta Trucco. Foto: Turismo Carretera.

La picantísima respuesta de Todino no tardó: "Primero quiero decirle a Juan Martín (Trucco) que le gané bien. Fue un roce en plena aceleración, no tiene nada que ver. Que no se queje, porque es una maniobra lícita. Hay que saber perder y saber ganar. Como yo gané hoy, él puede ganar mañana. Hoy le tocó perder. Me concentré toda la vuelta, creo que hice mejor que él la chicana, y me tocó ganar a mí. Hice una buena carrera", dijo.

Todino, por su parte, dio su versión de la maniobra. "Toda la vuelta salió de costado y ahí, en la última curva, yo me armé bien, hice bien el radio de giro y salí acelerando dos o tres metros antes que él. Cuando él se quiere cerrar para que yo no entre, ya estaba yo. El roce lo provoca él cerrándose. Entonces no creo que haya sido una maniobra para sanción. Pero bueno, son distintas visiones", señaló.

Finalmente, los comisarios deportivos le dieron la derecha a Todino, quien fue confirmado como ganador de la prueba.