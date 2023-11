Messi reveló el jugador que admiró pese a jugar en "la contra": "Lo seguí y sufrí mucho, porque yo era hincha de..."

Todos los futboleros admiran a Lionel Messi. Tanto para aquellos que sueñan con llegar como los que disfrutan como hinchas, el 10 de la Selección argentina es un referente por su forma de jugar y entender el deporte. Sin embargo, ser el mejor jugador del mundo no inhibe al astro de admirar a otros grandes futbolistas.

Además de su sabida idolatría por Pablo Aimar, el campeón del mundo en Qatar 2022 reveló que solía mirar con devoción el juego de Zinedine Zidane, pese a que el francés era la figura del Real Madrid y él ya deslumbraba en La Masía del Barcelona: "Es uno de los más grandes de la historia, siempre lo admiré. Lo seguí mucho en el Madrid, lo sufrí porque yo era hincha del Barcelona", sentenció.

En diálogo con Zizou en una entrevista para adidas, Messi destacó las virtudes y los grandes momentos que el extécnico merengue le hizo vivir al eterno rival en su época de jugador: "Me acuerdo de esa época del Madrid, de los Galácticos, de la Copa de Europa que ganaron. Tenían un equipazo, [me acuerdo] lo bien que jugaba, los jugadores que tenía... pero él siempre fue el diferente. Elegante, arte, magia, tenía todo", aseguró.

Messi y Zidane intercambiaron dos camisetas icónicas: Francia en 2006 y Argentina en 2022.

"Vuelvo a repetir. No es porque esté acá, ya lo he dicho más de una vez. Para mí, es uno de los más grandes de la historia. Tengo muchos recuerdos de él; el gol al Leverkusen en la final de la Champions, los goles en el Mundial, en la final contra Brasil... la típica ruleta de la pisada. Hay una jugada, creo que es en Valencia, que termina siendo un golazo, que definís de zurda. Son cosas que, al que le gusta el fútbol, lo disfrutaba", siguió Messi, que no paraba de tirarle flores a Zidane.

Finalmente, el ex 10 del Barcelona concluyó: "Yo lo disfruté muchísimo, más allá de sufrirlo también porque yo soy... era y soy hincha del Barcelona, pero los grandes jugadores traspasan la camiseta y los países".