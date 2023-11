El llamativo palazo de La Volpe a Almirón tras perder la final con Boca: “Pudo haber…”

Jorge Almirón no pudo cumplir su principal objetivo en Boca Juniors: ganar al Copa Libertadores. Estuvo cerca, porque llegó a la final y la perdió ante el Fluminense en el tiempo extra. Eso no fue suficiente, de todos modos, para evitar su salida del club, luego de que él mismo presentó su renuncia.

Con el DT ya fuera del club, este viernes recibió un inesperado palo en la señal televisiva de ESPN, que le corresponde a otro exentrenador de Boca: Ricardo La Volpe. El DT se refirió a la gran final y al planteo de Almirón contra los brasileros, y en un primer momento lo exculpó: "Almirón llegó a la final y es un logro. Me van a decir que no ganó, pero a él nadie le ganó. Fue por penales, el arquero estuvo muy bien. ¿Pero qué es ser audaz? Hay equipos que tienen que salir a ganar y proponer. Pero el técnico tiene que saber con qué armas cuenta".

Luego, sí llegó una crítica por su falta de ambición. "En el primer tiempo quizá no jugó como en el segundo, no hubo la misma propuesta. Puede ser que ellos, que son grandes, mermaran físicamente. Pudo haber arriesgado más, pero no sé con qué elementos contaba para hacerlo", evaluó.

La crítica por la derrota llamó la atención considerando que el DT, que dirigió al Xeneize en 2006, renunció por no poder ganar el Apertura de ese año, que disputó palo a palo y terminó perdiendo ante Estudiantes, con final incluida. La curiosidad es que el DT asumió en las últimas dos fechas, cuando llevaba una ventaja de 4 puntos.