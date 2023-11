Delfina Thomé: "Ahora trabajo para estar en los Juegos de París 2024"

Delfina Thomé interrumpe sus merecidas vacaciones para atender el llamado de MDZ. La mendocina tiene el privilegio de ser la única de nuestra provincia que logró una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile 2023, dato que supo cuando bajó la efervescencia de la gloria: "Me enteré de esa estadística por las redes sociales. Sabía que otros mendocinos habían logrado podio aunque lo importante para un deportista siempre es poder competir. Hay mucho esfuerzo detrás de una competencia de este tipo que va más allá de un podio".

Si algo no puede negarse en la vida deportiva de Delfi es que la peleó bien desde abajo. Los viajes en colectivo al Cenard, los entrenamientos en Buenos Aires con una doble vida para llegar y ponerse la camiseta de su amado Liceo cada sábado, la tristeza de estar lejos de sus afectos, perderse cumpleaños y eventos. Todo eso, con tal del cumplir con un sueño que hoy vive en carne propia con su hermoso presente: "Cada tanto miro para atrás y veo todo lo que pasé para llegar hasta acá. No siempre, pero sí es un buen ejercicio para poder entender que no fue fácil el camino".

Oro Panamericano y boleto a París 2024.

Es que Thomé la peleó para poder ganarse un lugar fijo en un plantel de alto vuelo como el de Las Leonas. Le tocó quedar afuera de Tokyo 2020 en la última lista, estuvo presente en los Odesur, ganó la Pro League, fue subcampeona del Mundo en España y ahora oro Panamericano: "Todo es muy fuerte. Escuchar el himno y representar al país. Me tocó hacerlo y con mi familia en la tribuna, aunque ahora ya pienso en París 2024 y trabajaré para poder estar ahí. Sería cumplir un sueño".

La vorágine de su vida deportiva tiene un pequeño descanso tras la consagración en Santiago y disfruta de unos días en Chile antes de reactivar su rutina: "El miércoles volvemos a los entrenamientos en Buenos Aires porque tenemos fecha de Pro League en diciembre en Santiago del Estero. Ese es nuestro próximo objetivo".