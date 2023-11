Capria reveló qué DT le agrada para Racing: “Me gusta, es claramente nuestra línea”

Racing no atraviesa su mejor momento. La Academia logró ganar apenas uno de sus últimos siete partidos (ante Boca de forma agónica en el Cilindro) y en el medio se quedó sin director técnico tras la renuncia de Fernando Gago post caída en el clásico ante Independiente.

Desde entonces la dupla compuesta por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla se han puesto al frente del primer equipo de forma interina. Quien se refirió a esta situación fue Rubén Capria. El Mago, mánager del elenco de Avellaneda, habló sobre el nombre que le agrada pensando en la temporada 2024.

Anselmi, de 38 años, ha realizado un excelente trabajo en Independiente del Valle.

"Sería imprudente decir nombres cuando hay gente en el cargo", comenzó. Posteriormente añadió: "Esto no quiere decir que uno no esté analizando. Como se vio estos dos años con Fernando (Gago) y el anterior con Pizzi, lo que buscamos siempre es una hoja de ruta, un perfil de juego. En la medida de lo posible tratamos de respetar eso. Uno forma un plantel a partir de esa idea".

El nombre que pica punta es el de Martín Anselmi, entrenador de Independiente del Valle: "Hay un montón de entrenadores, él me gusta. Hay demasiada evidencia de que ese perfil, de iniciativa, posesión e imponer condiciones, no solamente es lindo a la vista sino que es eficaz. Es claramente nuestra línea y me parece que tenemos que seguir buscando por ahí".

Teniendo en cuenta los rumores que hablan del interés de Racing en él, el propio DT se refirió a esta situación: "Que nuestro nombre sea una opción es motivo de orgullo. Habla bien del trabajo que venimos desarrollando en el fútbol ecuatoriano, ya que hace años era difícil pensar que un entrenador de allí pudiera dar el salto a un equipo tan grande como Racing. Si es verdad que puso sus ojos en nosotros, nos llena de orgullo".