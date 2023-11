“Quería besar a todas”: el nuevo escándalo de Neymar, tras su terrible lesión en Arabia

Neymar es nuevamente noticia, pero no por su recuperación o por algo relacionado con el fútbol. Es que el astro brasileño, a pesar de estar bajo reposo debido a la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de su rodilla izquierda, organizó otra de sus famosas fiestas en su mansión de Río de Janeiro, desatando críticas inmediatas.

Según informó el portal del periodista Leo Dias, la celebración se extendió durante dos días y comenzó el sábado en su residencia en Mangaratiba, una zona de lagos situada a 85 kilómetros de la capital carioca. En la fiesta, participaron numerosos amigos y amistades de la estrella brasileña.

Neymar días atrás fue papá y testigos indican que estaba con otra mujer en la fiesta.

Lo que más llamó la atención fueron los comentarios de los asistentes, quienes señalaron que Neymar se mostraba en excelente forma física a la hora de bailar a pesar de su lesión en la pierna: "Puede tener la pierna rota en el campo, pero en la pista de baile se luce como un verdadero bailarín", y añadieron que lo vieron besando a una rubia que no era la madre de su hija, la influencer Bruna Biancardi. Incluso se rumoró que "quería besar a todos".

La pareja del jugador no pudo asistir a la fiesta, ya que acababa de dar a luz menos de un mes atrás, pero se enteró de lo sucedido. Además, se comenta que la reunión continuó el domingo en una finca con la presencia de varias mujeres, incluso después de que algunos de los invitados iniciales se retiraron.

En las últimas horas, Luiz Inácio Lula da Silva, elogió a Lionel Messi por la obtención de su octavo Balón de Oro y muchos creen que su mensaje fue un palo por elevación para Ney: "Debería ser una inspiración para esos jugadores que aparecen en la televisión, que la gente piensa que será un crack y que desaparece. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta ¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?".