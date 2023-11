La fulminante frase de Alcaraz tras caer en su debut en el Masters 1000 de París-Bercy: "Estoy decepcionado con..."

Carlos Alcaraz sufrió un nuevo mal resultado y sin dudas fue el más sorpresivo dentro de la racha adversa que trae desde Wimbledon. Desdibujado, el número dos del mundo cayó en sets corridos ante Roman Safiullin, el número 45 del mundo. Así, el español quedó afuera de buenas a primeras en el Masters 1000 de París-Bercy y se aleja de Novak Djokovic en la lucha por el número uno del ranking.

Luego del encuentro, el murciano admitió no haber estado nunca en partido y explicó la derrota desde el punto de vista psicológico: "No me sentí bien. Fue todo mental. No tuve en absoluto ningún problema físico. Simplemente, no me sentí bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, mucho que entrenar y no me sentí bien con mi juego", expresó.

Además, Alcaraz fue autocrítico, pese a rescatar un mínimo de cosas positivas de la caída en París: "Diría que no me he movido bien y aunque tuve golpes de calidad, en lo que es el movimiento desde atrás tengo que mejorarlo mucho", añadió.

Alcaraz se aleja del número uno del mundo.

"Estoy decepcionado con el nivel que he mostrado hoy. Esperaba dar más en la pista y como digo, tengo mucho que mejorar. Mi tenis necesita de un nivel físico alto, pero de rapidez me ha faltado mucho. Me he sentido muy lento", sentenció Alcaraz en diálogo con medios españoles desde la Accord Arena.

Para finalizar, el joven de 20 años concluyó: "En días así se hace todo más difícil porque he perdido en una primera ronda de un torneo donde esperaba llegar a una ronda final. Esto duele. Hoy es de los pocos días donde no quiero pensar en mañana, en entrenar, pero no queda otra, hay que hacerlo. Esta derrota duele mucho".