Fuerte advertencia para los hinchas de Boca que viajaron a Río: el motivo por el que podrían ir presos

Los hinchas de Boca Juniors se preparan para vivir el sábado lo que será la gran final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense, desde las 17, en el estadio Maracaná ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.

Muchos simpatizantes decidieron viajar a Brasil para vivir de cerca este esperado momento, a pesar de no tener entradas y de que la mayoría quedará afuera: los números oficiales indican que son casi 100 mil los hinchas que llegaron a Río y las entradas para el encuentro eran 20 mil.

Ana Emilia Sarrabayrouse, consuela general de Argentina en Río Janeiro, habló este martes en MDZ Radio 105.5 FM y dejó algunas recomendaciones para los fanáticos xeneizes que se encuentran en Brasil.

“Los argentinos ya comenzaron a llegar, ayer hubo un incidente en la playa de Copacabana. Las fuerzas de Seguridad calculan entre 100 mil y 150 mil, con lo cual nos supera como consulado”, alertó Sarrabayrouse en Uno Nunca Sabe.

“Las entradas del Maracaná eran 20 mil; siempre quedan 80 mil, 100 mil fuera”, anticipó, por lo que el Gobierno decidió habilitar el Sambódromo para que puedan acampar y están tratando de conseguir una pantalla gigante para transmitir el partido.

“Se sabe que si vienen 150 mil personas no todos tienen alojamiento, está la posibilidad de que acampen en el Sambódromo para evitar que lo hagan en la plaza que no es un lugar seguro, sobre todo de noche. Ese es el lugar de acampe. Están negociando la posibilidad de hacer una pantalla gigante. Hasta el momento no hay un lugar para que la gente que queda afuera del Maracaná pueda ver el partido”, detalló.

Sarrabayrouse hizo un fuerte llamado de atención para los hinchas de Boca: “Recomendamos a las personas que vienen que - más allá de las recomendaciones habituales (no estar siempre con el documento encima, andar con poco dinero, mantenerse en grupos) - que se abstengan de hacer cantos o gestos discriminatorios porque es algo que en Brasil está penado. Hay una ley que lo declara como crimen y si hay pruebas concretas podés estar preso (prisión efectiva) de 3 a 5 años”.

“Recomendamos calma, recordar que somos visitantes”, insistió y advirtió que Río de Janeiro “es la ciudad más peligrosa de Sudamerica”.

