El día que Germán Cano confesó de qué equipo grande era hincha: “De chico era de…”

Más allá de que tiene varios nombres muy pesados, Germán Cano es la principal amenaza que tiene Fluminense para arruinar la ilusión de Boca. A días de la gran final de la Copa Libertadores, el delantero realizó unas declaraciones sobre la pasión azul y oro de su familia que generaron mucho ruido. Esto llevó a un revisionismo histórico en redes que dieron como resultado la confirmación del cariño del goleador por el Xeneize.

Mirá el video

En abril de este año, Cano, que lleva la friolera de 12 goles en esta Copa, reconoció que era simpatizante de su próximo rival cuando era joven: "De chico era hincha de Boca y después me fue tirando Lanús por jugar ahí”, aclaró en diálogo con Radio Mitre.

Pese a que le tiraban los colores cuando era un niño, el experimentado delantero argentino aseguró que no le mueve el piso jugar con la camiseta azul y oro: "No es un sueño jugar en Boca, tampoco me veo jugando en Argentina. Mi etapa en Argentina está cerrada".

Este miércoles, Cano fue consultado por el tema nuevamente y reveló que su familia tendrá sentimientos encontrados este sábado: "Hay muchos sentimientos encontrados, hay muchos bosteros en la familia, es normal. Ellos lo toman con tranquilidad, por un lado me apoyan a mí, por el otro, son hinchas de Boca desde que nacieron", afirmó.

Sin embargo, hay un familiar que seguramente haga más fuerza que ninguno para el triunfo del Fluminense. Se trata de su hermano, que es fanático de River: "Tengo recuerdos en mi casa, cuando vivíamos todos juntos. Él vestía la camiseta de River, yo la de Lanús. Siempre había peleas ahí, porque jugábamos uno contra uno, él siempre me ganaba, me enojaba un poco. Pero son peleas entre hermanos, creo que es muy bueno este recuerdo. Es un hincha enfermo de River, pero cuando los enfrentamos dijeron que apoyarían a Germán Cano", sostuvo el máximo artillero del Tricolor en marzo, días antes del enfrentamiento ante el Millonario por fase de grupos.