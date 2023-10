Turf: Ultra Famoso venció a Mackin en un final para recordar

Ultra Famoso fue una de las figuras de la jornada de carreras disputada en Mendoza. La reunión estaba catalogada de interesante y ofreció un gran espectáculo, a pesar de no contar con mucho público en las tribunas. Ayer había habido una jornada de cuadreras en la “calle” y hoy además había actividad en La Punta (San Luis).

Estas dos razones seguramente hayan tenido que ver con la falta de aficionados. En lo que se refiere a los estrictamente turfístico se vieron carreras y victorias de alto nivel. Los grandes abanderados de la tarde fueron Emper Wey, Enamorada Chuck y Ultra Famoso (que se quedaron con los clásicos largos de la programación).

Entre las cuadreras las palmas fueron para Deseada, quien se impuso por media cabeza a Emperador Lake. Mientras que la última prueba del día (también corta y clásica) tuvo que ser anulada por falta de ratificados (se “disparó” uno de los inscriptos minutos antes de la largada y sólo quedaron dos animales).

ULTRA FAMOSO Y CON CORAZÓN

El Clásico “República de Chile” se presentaba como una de las competencias más atractivas de los últimos tiempos en la provincia. En primera instancia por su buen número de anotados (diez) y segundo por la presencia de animales de la talla de Macklin, Piccolo Veloce, Master Mago o Ultra Famoso entre otros.

El desarrollo de la prueba se hizo con Master Mago en la vanguardia desde el vamos, mientras Ultra Famoso alternaba entre el quinto y el sexto lugar. Luego de unos metros Master Mago comenzó a luchar con Code Breaker (a quien se le había cortado una rienda en la largada) y así se vinieron hasta antes del ingreso a la recta final.

En el derecho Ultra Famoso comenzó a buscar paso y a su lado también iban ganando terreno Macklin y Piccolo Veloce (que corrió como sus pergaminos indican). Faltando 150 metros para el disco estos tres caballos luchaban cabeza a cabeza y cuando todo indicaba que el triunfo quedaría para Macklin (que venía por fuera), Ultra Famoso sacó a relucir su garra. Al final venció en dura lucha y reñido final por media cabeza al bueno de Macklin (da gusto verlo en buenas condiciones).

Fue un carrerón con todas las letras. Vaya desde aquí un gran aplauso para el entrenador del ganador (Rodrigo Agüero), para su jockey (Facu Campos) y para toda la gente linda de la caballeriza Don Radium.

ENAMORADA CHUCK DIO LA SORPRESA

La perdedora Enamorada Chuck fue la gran ganadora del Clásico “Jockey Club”. La pupila de José Luis Corvalán salió de perdedora en una de las carreras más importantes de la temporada. La prueba se hizo con De Lovely en la vanguardia desde el palo de los 1300 metros, con la luego ganadora muy cerca de la punta.

Antes de ingresar en la recta final la luego ganadora dominó las acciones y a partir de ahí se dedicó a estirar cuerpos sobre sus rivales. Al final fueron seis cuerpos sobre Day For Sun en un tiempo de 1’ 50” 1/5 para 1800 metros. Excelente triunfo para Enamorada Chuck, quien a principios de año había dado algunos indicios de buena yegua y que fue presentada hecha un cuadro por el querido entrenador José Luis Corvalán para convertirse en la gran sorpresa de la jornada.

EMPER WEY, LA REINA DE LOS LIGEROS

La buena de Emper Wey dio una nueva muestra de su enorme poderío, al quedarse con el Clásico “Confraternidad Argentino Chilena”. La hija de Skagway utilizó la misma receta de sus últimas presentaciones, corrió adelante desde el salto. Su ritmo fue realmente demoledor (nadie la podía seguir) y terminó venciendo por seis cuerpos a Don Mango en el fenomenal tiempo de 1’ 4” 1/5 para once cuadras. La zaina de Juan Taini está lista para trasladar su gran momento a los máximos. Ojalá en breve podamos verla en Palermo o San Isidro.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder del jockey Damián Ledesma, quien redondeó un gran doblete. Arrancó en la primera con el gran triunfo de Galán Rig (metió 1’ 11” 2/5 para doce cuadras) y coronó con la victoria de la perdedora Enamorada Chuck en el tradicional Clásico “Jockey Club”.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el sábado 21 de octubre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “CONSTANZO (2022)” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GALÁN RIG 55 D. Ledesma

2° BRABANTE 55 S. Quinteros 5 cpos

U° DENVER TEXAN 59 D. Gómez 1 cpo

No corrieron: (1) BEAU RIVAGE, (3) OTRO MAHÍ, (6) SAND ROAD. Dividendo del Ganador: $ 1,25. Tiempo: 1’ 11” 2/5. Por: Riggs y Queenoftheculebrin, de 5 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: La Machine (La Punta). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “CHICK LIGERO” - (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANDARIEGO 58 W. Escudero

2° CHICO LINDO 61 M. Junco ¾ cpo

3° SICARIO 60 R. Argüello cbza

U° ULTRA NÉSTOR K 61 L. Escudero ½ cpo

No corrieron: (2) SERENATA. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 9. Tiempo: 13” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “DADO LIGERO” – (Extraoficial) – 325 metros

1° SEÑOR ENAMORADO 60 R. Argüello

2° YAGUFLOR LETHAL 58 W. Escudero 1 cpo

3° HORSE AND HEARTS 59 L. Búccaro 1 cpo

4° OBLIGADO 61 M. Junco 3 cpos

U° QUE MITO 58 F. Campos 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 22,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,75. Tiempo: 18” 3/5. Cuidador: D. Videla. Stud: El Negrito Videla. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “VIO VECES (2018)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TAME IMPALA 56 D. Gómez

2° MONTE COLBRUM 57 W. Escudero 13 cpos

3° ESTILO ÚNICO 57 J. E. Alves S. 6 cpos

4° URBAN BLOCK 55 G. Tempesti 4 cpos

5° SUMUNCURA 54 J. Gómez 3 ½ cpos

U° FIESTERO HEIN 55 D. Ledesma

No corrieron: (1) HOMENAJE A LA LUNA. Dividendo del Ganador: $ 3,80. Diviendo de la Combinada: $ 6. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,60. Tiempo: 1’ 17” 2/5. Por: Safety Chek y Teachem, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “PULPINELLO (2019)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° NIÑA VENUS 57 J. Gómez

2° CARICO LEF (*) 54 D. Ledesma 1 ½ cpos

2° JOSEFINA HOWC (**) 56 W. Escudero empate

4° CHE CARIOCA 55 F. Campos 1 cpo

5° ERA VULGARIS 55 G. Tempesti 3 cpos

U° LEYENDA DEL MILAGRO 57 D. Gómez 6 cpos

(*) y (**) Empataron el 2do puesto.

No corrieron: (2) RITA SALVAJE. Dividendo del Ganador: $ 5,05. Dividendo de la Combinada: $ (6/4) $ 22,45 y de la (6/5) $ 25,80. Dividendo de la Imperfecta: (6-4) $ 9,90 y de la (6-5) $ 12,10. Dividendo de la Trifecta: (6/4/5) $ 148,10 y de la (6/5/4) 148,10. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: Manipulator y Potra Venus, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

6ta carrera

Clásico: “DÍA DEL CAMINO” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DESEADA 59 R. Argüello

2° EMPERADOR LAKE 61 M. Junco ½ cabeza

3° EL SAN LUH 58 A. Calderón 58 ½ cpo

No corrieron: (3) HEL LINYERA. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros.

7 ma carrera

Clásico: “CONFRATERNIDAD ARGENTINO CHILENA” - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 57 W. Escudero

2° DON MANGO 60 N. Aguirre 6 cpos

3° MOST PUNTANO 60 J. E. Alves S. 1 cpo

4° ABRONCAO 60 D. Gómez ½ cpo

5° ANSINNA 57 D. Ledesma 2 cpos

U° MARKET MAN 60 G. Tempesti pczo

No corrieron: (2) URBAN LEGEND, (7) PINE GAP. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 3,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,30. Dividendo de la Trifecta: $ 4,15. Tiempo: 1’ 4” 1/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 5 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “JOCKEY CLUB” - (Cat. Interior) - 1800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ENAMORADA CHUCK 54 D. Ledesma

2° DAY FOR SUN 55 F. Campos 6 cpos

3° DE LOVELY 56 J. E. Alves S. 2 cpos

4° ANTE TU ALTAR 55 G. Tempesti 8 cpos

5° SELECTED TO WIN 55 D. Gómez 12 cpos

U° MARGINALES 57 J. Gómez 10 cpos

No corrieron: (3) YELLOW GAGA. Dividendo del Ganador: $ 7,55. Dividendo de la Combinada: $ 101,05. Diviendo de la imperfecta: $ 78,05. Tiempo: 1’ 50” 1/5. Por: Chuck Berry y Apasionada Gulch, de 3 años. Cuidador: J. L. Corvalán. Stud: Now Now.

9na carrera

Clásico: “REPÚBLICA DE CHILE” – (Categoría Interior) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ULTRA FAMOSO 61 F. Campos

2° MACKLIN 61 C. López ½ cbza

3° PICCOLO VELOCE 61 J. E. Alves S. 1 cpo

4° GRILLO MAYOR (*) 60 G. Tempesti 1 ½ cpos

5° CHOICE HERO 61 D. Ledesma ½ cpo

6° MASTER MAGO 61 J. Gómez 3 cpos

7° DARGREEN 61 M. González pczo

8° CODE BREAKER 60 D. Gómez pczo

9° LAST CORREDOR 61 W. Escudero 2 1/2 cpos

U° ROLLING STONES 61 S. Quinteros 16 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,85. Dividendo de la Combinada: $ 11,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,75. Dividendo de la Trifecta: $ 135,65. Tiempo: 2’ 4” 1/5. Por: Treause Beach y Ultra Esthetic, de 6 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium.

10ma carrera

Clásico: “COPA CHALLENGER MENDOZA” - (Extraoficial) - 300 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

(*) El N° 1 Dos de Oro no se presentó a correr y el N° 4 Negrita se “disparó” minutos antes del ingreso a partidores.