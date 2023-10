La tajante respuesta de un ídolo de Boca a Demichelis tras su chicana: "Es muy…”

River estiró su racha de victorias en el Monumental a 19 con un ajustado 1-0 ante Talleres. Luego del triunfo, Martín Demichelis reapareció ante los micrófonos tras una semana de silencio y aseguró que no cambia su análisis el hecho de que Boca esté en la final de la Copa Libertadores: "No cambio por nada haber ganado los dos Superclásicos de la forma que representa a esta institución", expresó de forma tajante. No pasó mucho tiempo hasta que llegó la respuesta de la vereda xeneize.

Mirá el video

En este caso, Alberto Márcico, ídolo azul y oro de los '90, contraatacó al DT millonario: "¿Si cambio la final de la Libertadores por haber ganado los dos clásicos? Jaja, no, yo creo que una final de la Copa Libertadores, hoy, no tiene precio", tiró con su sonrisa característica.

En diálogo con Olé, el Beto, que vivió una época de saldo positivo para Boca en el Superclásico, remarcó que habrá otros enfrentamientos locales con River, mientras que no hay garantías sobre una nueva definición continental en el futuro: "Es muy dificil llegar. Acá te vas a encontrar con clásicos todos los años. Estás obligado a jugar todos los clásicos porque ya está sorteado así y vas a tener la posibilidad de ganar siempre un clásico. Y en el año te vas a poder encontrar dos, tres o hasta cuatro veces y con posibilidades de ganar", afirmó.

Márcico junto a Riquelme en la Bombonera.

Además, Márcico, enganche con clase que ganó el recordado Apertura '92 con el Maestro Tábarez, insistió en la dificultad que conlleva estar en la final de América: "La Copa Libertadores es mucho más difícil y poder llegar a una final, mucho más. Y la prueba está que hace 5 años que un equipo argentino no la gana, mirá si será meritorio lo de Boca. Y aparte, los últimos cuatro semifinalistas, tres brasileros y uno argentino", sentenció.

"Yo prefiero la final de la Copa Libertadores y perder los dos clásicos", concluyó el exjugador de 63 años. En pocas palabras, el Beto Márcico reflejó el sentir de los hinchas de Boca que, luego de un mal inicio de semana por el 0-2 con el eterno rival, todavía festeja el pase a la final tras los penales con Palmeiras.